(12) 한 수 배웠어요

세련: 대범씨 왜 그래?

ديه بوم، ماذا بك؟

대범: 니가 너무 눈이 부시게 아름다워서 앞이 안 보여.

لا يمكنني الرؤية جيدا لأن جمالك يعمي العيون!

너...너 왜 이렇게 예뻐?

لماذا أنت في غاية الجمال بهذا الشكل؟

세련: 아 진짜 왜 그래.

ماذا بك؟

대범: 세련아 세상에 그 어떤 꽃도 너보다 예쁠 순 없어.

سيه ريون، لا توجد في هذا العالم وردة يمكنها أن تكون أجمل منك!

재니: 진짜 못 들어 주겠네!

يا إلهي! ما هذا الذي أسمعه!

진짜 닭살! 너무 심하게 오글거리는 거 아니야?

جسمي يقشعر بالشدة من هذا الكلام!

세찬: 삼촌 오늘 한 수 배웠어요. 세종아 너 이 대사 외워둬라.

لقد تعلمت درسا اليوم. سيه جونغ عليك أن تحفظ هذا الكلام.

나중에 반드시 써먹는 날이 올 거야.

سيأتي يوم يمكنك فيه استخدام هذا الكلام.

세종: 알았어 형!

حسنا، سأفعل!





شرح التعبير

-كلمة 수 (اسم): تعني أسلوب أو طريقة لحل أمر ما.

يستخدم التعبير 한 수 배웠어요 عند تعلم درس أو طريقة أو مهارة في موقف ما من شخص ما. وهنا كلمة 수 تعني طريقة حل موقف ما.

وأصل كلمة "수" يأتي من اللغة الصينية بمعنى فن لعب الشطرنغ. لذا عند تعلم طريقة أو تقنية للعب الشطرنغ أو لعبة البادوك الكورية التقليدية يمكن استخدام التعبير "한 수 배웠다"

في هذا المقطع يقول الشاب الصغير تعلمت درسا، عندما سمع كيف يمكن الحديث للحصول على إعجاب امرأة.





شرح الأمثلة

1

가: 아무리 화가 나더라도 상대방을 너무 몰아붙이면 역효과가 날 수도 있어요.

1.مهما كنت غاضبا، الضغط على الآخر بهذا الشكل يؤدي إلى نتيجة عكسية.

나: 네, 오늘도 한 수 배웠네요.

ب.حسنا، لقد تعلمت درسا جديدا اليوم.

2

가: 화초를 키울 때 물을 너무 자주 주면 습해져서 죽을 수도 있어요.

أ.إذا سقيت الزهور كثيرا قد تصبح رطبة وتموت.

나: 그렇군요. 한 수 잘 배웠어요. 앞으로 화초 키울 때 도움이 많이 되겠어요.

ب.حسنا. لقد تعلمت درسا. سيفيدني هذا كثيرا عندما أربي زهور مرة أخرى.



