(13) 왜 이렇게 뜸을 들여?

영국: 아빠가 너희들한테 긴히 할 얘기가 있어.

لدي شيء لأقوله لكم.

세찬: 아빠 표정을 보아하니 뭔가 좋은 일 같은데요?

السعادة المرسومة على وجهك تقول إنه خبرا سعيدا!

영국: 아빠 얼굴에 좋은 일이라고 써져 있어?

هل مكتوب على وجهي أنه أمرا جيدا.

세종: 엄청 크게 써져 있어요..

نعم، مكتوب بكل وضوع

재니: 아 뭔데 빨리 말해! 좋은 일인데 왜 이렇게 뜸을 들여?

اخبرنا سريعا! إذا كان خبرا جيدا لماذا تنتظر؟

영국: 그게 아빠가 드디어 박선생 아버지한테 결혼을 허락을 받았어!

لقد حصلت أخيرا على إذن للزواج مع المعلمة بارك.

남매: 야호!

رائع!





شرح التعبير

كلمة "뜸": تستخدم عند الرغبة في طهي شيء ما على ببطء، حيث نضع الغطاء ولا نفتحه ونترك كل شيء يُطهى جيدا.

يستخدم التعبير عندما لا يتحرك أو يتحدث الطرف الآخر سريعا لحثه على الحركة أو الكلام سريعا.

يشيرالتعبير إلى البطء في الحركة أو الكلام وللتعبير عن الضيق إذا كان الطرف الآخر يتباطأ أو يتردد في الحديث، في هذه الحالة يمكن القول:

‘왜 이렇게 뜸을 들여?’

يستخدم التعبير في صيغة استفهامية عادة ولكن أحيانا يُستخدم أيضا في شكل:

뜸 들이지 말고 얼른 말해./얼른 해.





شرح الأمثلة

1

가: 너한테 할 얘기가 있긴 한데 좀 더 생각해 보고 말해 줄게.

أ.لدي بعض الكلام لك ولكنني سأفكر قليلا وأتحدث معك.

나: 왜 이렇게 뜸을 들여? 답답하니까 빨리 얘기해 줘.

ب.لماذا تتباطأ بهذا الشكل؟ هذا يضايقني، كلمني سريعا.

2

가: 아직 준비가 안 된 거야? 왜 이렇게 뜸을 들여?

أ.ألم تتجهز بعد؟ لماذا تتباطأ بهذا الشكل؟

나: 계획은 벌써 다 세워 놨지. 그런데 그대로 해도 될지 망설여져서.

ب. لقد خططت لكل شيء. ولكنني متردد قليلا لأنني لا أعرف إذا كان الوضع سينجح هكذا.



