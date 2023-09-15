أقيمت مسابقة للنوم العميق في غابة "سيول" في وسط العاصمة، وخاصة أن يوم المسابقة لهذا العام كان غائما مع هطول قطرات من المطر بشكل خفيف، وقد ساهم ذلك الطقس في وقوع المشاركين في النوم.

وقد شارك 100 شاب وشابة في هذه المسابقة، وإذا فعل المشارك أي تصرف غير النوم، فسوف يفشل. مثلا: استخدام الهاتف الذكي، أو الذهاب إلى دورة المياه، كل ذلك ممنوع. فعمل المشارك الوحيد هو الوقوع في نوم عميق. حيث يتم فحص عدد ضربات القلب كل 30 دقيقة.

وتم اختيار الفائز الذي سجل ضربات قلب أكثر استقرار. ويذكر أن مسابقة هذا العام أُقيمت بعد تنافس شديد حيث توجب على المشاركين لبس زي خاص للنوم، وقد برزت فتاة من بين المشاركين، لأنها لبستْ زي أبيض كالثلج، كما حملتْ تفاحة مكتوبا عليها "تفاحة مسمومة".

بالإضافة إلى الأزيا، جهز المتسابقون بعض الأشياء التي كانت مفيدة في النوم، مثل بعض الدمى والكتب.

لكن بعض المشاركين كانوا يعانون من نقص النوم لأسباب منوعة، بينما البعض الآخر وقعوا في النوم حتى قبل بدء المسابقة، على الرغم من وجود مشاهدين.