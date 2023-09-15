فاز باحث كوري بجائزة "إيغ نوبل" لهذا العام لتطويره مرحاضا يتعرف على الأشخاص بناء على مظهر فتحة الشرج ويشخص الأمراض عن طريق تحليل البراز. وأقامت المجلة العلمية الفكاهية "أنالز أوف إيمبروبابل ريسرتش"حفلا لتوزيع جوائز هذا العام في جامعة هارفارد يوم الرابع عشر من هذا الشهر.

وكشفت عن أسماء فائزين في عشرة مجالات بما في ذلك العلوم الفيزيائية والجيولوجية والأدب والهندسة الميكانيكية والصحة العامة. ومنهم الدكتور الكوري "بارك سُنغ مين" التابع لكلية الطب في جامعة ستانفورد الأمريكية الذي فاز بجائزة في مجال الصحة العامة لاختراعه ذلك المرحاض الطريف.

وأوضحت المجلة سبب اختياره كفائز بالقول إنه نجح في اختراع مرحاض يستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لتحليل النفايات البشرية ومراقبتها بسرعة، بما في ذلك أنظمة التصوير بالكمبيوتر لتحليل البراز، وكاميرات تحديد الهوية المرتبطة بأجهزة استشعار الطباعة الشرجية، ووصلات الاتصال.

ومن المعروف أن هذا المرحاض يقوم بتحليل شكل البراز مرئيا للعثور على علامات السرطان أو متلازمة القولون العصبي. ومن المعروف أيضا أنه يتمكن من التحقق مما إذا كان البول يحتوي على غلوكوز أو خلايا دم حمراء.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحديد هوية كل شخص من خلال شكل فتحة الشرج الذي يختلف من شخص لآخر مثل بصمة الإصبع مما يجعل التتبع والمراقبة ممكنا حتى عندما يستخدم المرحاض عدة أشخاص.

وبهذه المناسبة قال الدكتور بارك إن الحمام الذي يعتبر المساحة الأكثر خصوصية، لديه إمكانية ليصبح حارسا هادئا لحماية صحتنا. كما أشار إلى أن فوزه بالجائزة عبارة عن تجربة متواضعة تكرم الباحثين والموجّهين وأصحاب الرؤى الذين يبحثون عن إجابات في أماكن غير تقليدية. وأكد على أنه يمكننا الضحك على فكرة المرحاض الذكي للرعاية الصحية ولكن فوزه هذا يوضح أنه حتى اللحظات الأكثر شخصية لديها إمكانات كبيرة لإحداث تأثير إيجابي على الصحة.

محمد: من ناحية أخرى، مُنحت جائزة الكيمياء والجيولوجيا إلى البروفسور "يان زالاسيفيتش"، عالم الجيولوجيا في جامعة ليسيستر الإنكليزية، "لشرحه سبب رغبة الكثير من العلماء في لعق الحجارة.

ومُنحت للفائزين مكافآت مالية قدرها عشرة مليارات دولار محلي من زيمبابوي، وهي لا تُستخدم حاليا تقريبا وتَبلغ قيمة قريبة من الصفر نظرا إلى التضخم الهائل في هذا البلد الإفريقي.

محمد: تجدر الإشارة إلى أن جائزة إيغ نوبل التي تم إنشاؤها كسخرية من جائزة نوبل، هي جائزة تمنحها المجلة الأمريكية سنويا للباحثين الذين أجروا بحوثا علمية مبتكرة وجديرة بالاهتمام.