3 تدابير لمنع الإفراط في تناول الطعام

نحن الآن على مشارف فصل الخريف الجميل. وقد ظل الكوريون يصفون فصل الخريف بأنه الفصل الذي ترتفع فيه السماء وتسمن فيه الخيول. وتشير هذه المقولة إلى أن الخريف يتميز بجو جميل وتوافر الحبوب والفواكه اللذيذة. ولهذا يفشل الكثير من الناس في الحفاظ على اللياقة البدنية في هذا الفصل.

في سياق متصل، هناك 3 تدابير فعالة لمواجهة زيادة الوزن. والطريقة الأولى عبارة عن التحكم في سرعة تناول الطعام، حيث يميل معظم الذين يتعودون على الإفراط في الأكل إلى تناول الطعام بوتيرة سريعة. وبالتالي يأكلون الكثير من الأطعمة حتى قبل أن يدرك المخ أننا شبعنا. لذلك، فإن مجرد الإبطاء في تناول الطعام يزيد من احتمالية الشعور بالشبع.

الطريقة الثانية تتمثل في تناول أطباق جانبية من الخضراوات أولا. ويمكننا تحديد كمية الخضر التي يجب تناولها في كل وجبة، واستهلاكها أولا لبناء الشبع الأساسي، ثم البدء في الوجبة الرئيسية. وهذا لا يمنع الإفراط في تناول الطعام فحسب، بل إن له أيضا تأثيرا على تخفيض مستوى ارتفاع السكر في الدم الناتج عن استهلاك الكربوهيدرات المكررة.

أما الطريقة الثالثة والأخيرة فهي عبارة عن كتابة يوميات حول الإفراط في تناول الطعام. فالاحتفاظ بمذكرة حول تجارب الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يساعد أيضا في منع الإفراط في تناول الطعام في المستقبل. ويمكننا أن نسجل فيها بشكل تفصيلي الحالات العاطفية التي كنا عليها عند الإفراط في تناول الطعام، والأطعمة التي نتناولها بشكل أساسي، وكيف شعرنا بعد الإفراط في تناول الطعام.