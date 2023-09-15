أفكار مبدعة لاستخدام وعاء حديدي مهمل

في مدينة "كوي سان" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، يوجد وعاء حديديا ضخما يبلغ قطره 5.68 متر، وارتفاعه 2.2 متر، ومحيطه 17.8 متر، وسمكه 5 سنتيمترات، وقد تم صنعه باستخدام 43.5 طن من الحديد. وتبلغ قيمته 500 مليون وون. حول سببب صُنع هذا الوعاء الحديدي الضخم، فيرجع تاريخه إلى عام 2003، بغية التوافق فيما بين سكان المنطقة، حيث قاد حاكم تلك المقاطعة عمليات جمع التبرعات المالية اللازمة، وبعد تكرار الأخطاء والفشل لمدة سنتين، ظهر أخيرا في عام 2005.

كان الغرض الأول منه هو طبخ كمية كبيرة من الأرز في آن واحد لكي يستطيع عدد من سكان المنطقة تناول الأرز معا. من أجل ذلك، لقد حاولت إدارة المنطقة طبخ الأرز لكنها فشلتْ، فحاولت طبخ بعض الحبوب الأخرى مثل الذرة، لكنها فشلت أيضا، بسبب سماكة أسفل الوعاء، حيث تختلف درجات الحرارة العلوية والسفلية في الوعاء.

نتيجة للمحاولات والأخطأ، توقفت محاولات طبخ الأطعمة باستخدام هذا الوعاء الحديدي الضخم ابتداء من عام 2007، وتوقفت زيارات السياح للمنطقة من أجل مشاهدته. مما وتُرك الوعاء مهملا عن اهتمام الناس لفترات طويلة، وأُعتبر نموذجا سيئا لصرف الميزانية بشكل غير ضروري بواسطة هيئة إقليمية للحكم الذاتي.

من ناحية أخرى، عند اكتمال صنع الوعاء، حاولت إدارة المنطقة تسجيله كأكبر وعاء حديدي في العالم في موسوعة "غينيس" العالمية، لكنها لم تنجح في ذلك أيضا.

في البداية، كان السياح يرمون بعض القطع المعدنية النقدية داخله، مع إطلاق أمنيات، لكن سرعان ما اختفت تلك المحاولات أيضا.

أيضا تبلغ التكلفة اللازمة للحفاظ على نظافة الوعاء حوالي 10 ملايين وون سنويا، ولذلك غطته الهيئة وتركته مهملا.

وسط ذلك، مؤخرا طلبت الهيئة الإقليمية مؤخرا من سكان المنطقة والشعب الكوري المساعدة في استخدام هذا الوعاء، وسرعان ما تسلمت الهيئة مئات الأفكار المبدعة.

من بين الأفكار، استخدام الوعاء في قلي الذُرة أو استخدام الوعاء كحمام في الهواء الطلق أو استخدام الوعاء كحوض للأسماك، أو لتخزين بعض الأغذية، أو لصيد الأسماك، أو صهره وصنع وعاء تذكاري حديدي مصغر، أو استخدامه في متحف للنماذج الفاشلة.

وقد اختارت الهيئة الإقليمية 18 فكرة من تلك الأفكار المنوعة وسألت عن آراء الناس من خلال إجراء استطلاع للرأي العام. وسوف يناقش الخبراء نتائج الاستطلاع خلال هذا الشهر.