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كوريا تكرم الأديبة الفلسطينية سحر خليفة

#ضيف على الكي بي إس l 2023-09-22

لقاء الجمعة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع
البروفيسورة الكورية "سونغ كيونغ سوك" التي كرست حياتها لترجمة الأعمال الأدبية الفلسطينية إلى اللغة الكورية ، من أجل تعريف الكوريين بمعاناة الشعب الفلسطيني وقضيته 
والأديبة الروائية الفلسطينية "سحر خليفة" ، التي تم تكريمها في الملتقى الأدبي في كوريا والإعلان عن ترجمة روايتها "الميراث" إلى اللغة الكورية


على هامش الدورة الثانية للملتقى الأدبي الذي عقد يوم 5 نوفمبر في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية ، التقى ميكروفون القسم العربي بالكي بي إس مع كل من البروفيسورة الكورية "سونغ كيونغ سوك" التي كرست حياتها لترجمة الأعمال الأدبية الفلسطينية إلى اللغة الكورية ، من أجل تعريف الكوريين بمعاناة الشعب الفلسطيني وقضيته .
كما التقى أيضا بالأديبة الروائية الفلسطينية "سحر خليفة" ، التي تم تكريمها في الملتقى والإعلان عن ترجمة روايتها "الميراث" إلى اللغة الكورية.
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