كوريا تكرم الأديبة الفلسطينية سحر خليفة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع
البروفيسورة الكورية "سونغ كيونغ سوك" التي كرست حياتها لترجمة الأعمال الأدبية الفلسطينية إلى اللغة الكورية ، من أجل تعريف الكوريين بمعاناة الشعب الفلسطيني وقضيته
والأديبة الروائية الفلسطينية "سحر خليفة" ، التي تم تكريمها في الملتقى الأدبي في كوريا والإعلان عن ترجمة روايتها "الميراث" إلى اللغة الكورية
على هامش الدورة الثانية للملتقى الأدبي الذي عقد يوم 5 نوفمبر في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية ، التقى ميكروفون القسم العربي بالكي بي إس مع كل من البروفيسورة الكورية "سونغ كيونغ سوك" التي كرست حياتها لترجمة الأعمال الأدبية الفلسطينية إلى اللغة الكورية ، من أجل تعريف الكوريين بمعاناة الشعب الفلسطيني وقضيته .
كما التقى أيضا بالأديبة الروائية الفلسطينية "سحر خليفة" ، التي تم تكريمها في الملتقى والإعلان عن ترجمة روايتها "الميراث" إلى اللغة الكورية.