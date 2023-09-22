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(1) 그럴 수도 있잖아요

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2023-09-22

تعلم الكورية بطريقة درامية

동백: 저희 가게 술집이에요. 술집 동백.

مطعمي هو بار... اسمه كاميليا.

준기네: 그럼 뭐 남편이랑 같이...

إذا تديري المطعم مع زوجك...

바깥양반이랑 같이 뭐 호프집 같은 거, 그런 거 하는겨?

اه يعني مثل الحانة، تقومان بإدارته سويا؟

동백: 아니요... 혼자 해요.

لا... أديره بمفردي.

준기네: 혼자여? 남편은 뭐하고 혼자 해여?

بمفردك؟ ماذا يفعل زوجك إذا ليرتكك وحدك؟

떡집: 아, 프라이버시여.

انت. هذا أمر شخصي.

동백: 남편 없어요.

أنا لست متزوجة.

준기네: 남편이 없어? 아...뭐 갈라섰어? 아니믄 과부여?

لست متزوجة؟ انفصلتما؟ أم توفى؟

동백: 저 미혼이에요.

أنا عزباء.

준기네: 아 처녀여? 애는 뭐여 애는. 아 조카야?

عزباء؟ ماذا عن هذا الطفل؟ ابن اخيك؟

동백: 아니요. 제 아들이요.

لا. إنه ابني.

남편은 없는데 아들은 있을 수 있잖아요. 뭐 그럴 수도 있잖아요.

يمكن أن أكون غير متزوجة ولدي ابن. هذه الأشياء من الممكن أن تحدث.


شرح التعبير

-الفعل "그렇다": يعني أن وضع ما أو شكل ما أو طبيعة شيء ما تشبه ما تم الإشاره إليه قبل قليل.

-도 : تفيد التأكيد على شيء غير معتاد أو غير مألوف

والتعبير كله: يستخدم للاستفسار بشكل استنكاري بمعنى "من الممكن أن يحدث ما نتحدث عنه أليس كذلك؟" مثلا في المقطع استخدمت الفتاة التعبير بمعنى: "أليس من الممكن أن يكون هناك طفل بلا زوج؟"

التعبير "을 수 있다- " في الأساس يعني وجود القدرة على فعل شيء ما أو إمكانية وقوع شيء ما وفي المقطع ياتي بمعنى "الإمكانية".

نهاية التعبير" 있잖아요." هي اختصار لـ있지 않아요?”  " ولم تأت هنا لنفي الجملة السابقة ولكن للاستفسا بشكل استنكاري أي للتأكيد على المعنى السابق لها ليصبح المعنى الحرفي للتعبير "그런 경우가 있을 수도 있다 "


شرح الأمثلة

1.

가.일하다 보니 시간이 이렇게 많이 지난 줄 몰랐어요.미안해요.

أ.لم أنتبه للوقت وأنا أعمل. أعتذر.

나.괜찮아요. 일하다 보면 그럴 수도 있잖아요.

ب.لا بأس. قد يحدث هذا.

2

가.아까 전화하셨던데 전화벨 소리를 못 들었어요.미안해요.

أ.لقد اتصلت بي قبل قليل ولكنني لم أسمع الهاتف. أعتذر.

나.그럴 수도 있잖않아요. 별로 급한 일 아니에요.

ب.قد يحدث هذا. لم يكن أمرا طارئا.


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