تعزيز التعاون الكوري السعودي في مجال الشؤون الجمركية

عقد رئيس هيئة الجمارك الكورية "كو كوانغ هيو" ومحافظ هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودي "سهيل بن محمد" الاجتماع الثالث لجهازي البلدين يوم الاثنين الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

وصرحت الهيئة الكورية بأن الجانبين أبرما مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

ومن المتوقع أن يساعد إبرام تلك المذكرة الشركات الكورية المسجلة في البرنامج على الاستفادة من إجراءات التخليص الجمركي، بما في ذلك التخليص الجمركي السريع وانخفاض معدلات فحص الواردات.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تعزيز كفاءة الموظفين في المكاتب الجمركية من خلال إجراء تدريبات في مجال إدارة الجمارك، مثل إدارة المخاطر والنظم الجمركية وتبادل الخبراء ذوي الصلة.

كما وافقا على إنشاء المجموعة الاستشارية الكورية السعودية للصعوبات الجمركية من أجل حل الصعوبات التي تتعرض لها شركات التصدير في البلدين في أثناء التصريح الجمركي.