تجربة الثقافة الإماراتية في منطقة نهر هان

أقيم مهرجان "مون هوا إيت جي او" أو "الاتصال الثقافي" لعام 2023 خلال الفترة من الـ8 إلى الـ10 من سبتمبر في حديقة نهر هان في منطقة يوئيدو بالعاصمة.

وفي يوم الـ9، تم تنظيم مختلف الفعاليات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك برنامج تجربة غامرة من أجل إشعار الزوار كأنهم مسافرون إلى هذه الدولة العربية.

واستطاع الزوار تجربة الأطعمة والأزياء التقليدية الإماراتية إلى جانب فن الخط العربي. خاصة صنعت الطباخة الإماراتية الشهيرة "عائشة" بنفسها بعض الأطعمة الإماراتية اللذيذة مثل "بلاليط" و"مجبوس" لتقديم ثقافة طعام بلادها إلى الكوريين والتواصل معهم.

كما تمت دعوة فرقة الشارقة الوطنية إلى المهرجان حيث قدمت عرضا عالي المستوى يتضمن آلات موسيقية تقليدية ورقصات بينما تم عرض بعض الأفلام الإماراتية الممتازة مما أهدى تجارب ممتعة وذكريات جميلة للزوار الكوريين.

وقال السفير الإماراتي لدى سيول "عبد الله سيف النعيمي" إن مساحة التبادلات مثل مهرجان "مون هوا إيت جي او" ساهمت في تطوير العلاقات الكورية الإماراتية، معربا عن سعادته بهذه الفرصة لتقديم ثقافة بلاده في منطقة نهر هان.