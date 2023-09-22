السفارة الإماراتية لدى سيول تنظم ندوة حول الفرص الاستثمارية في بلادها

نظمت السفارة الإماراتية لدى سيول ندوة إماراتية كورية حول الفرص الاستثمارية يوم الاثنين الماضي في فندق فور سيزونز بالعاصمة سيول.

وظلت الحكومة الإماراتية تحرص هذا العام على تشجيع التعاون في دخول الشركات في مختلف المجالات إلى جانب توقيع مذكرة للتعاون مع الحكومة الكورية.

ومنذ أن أبرمت الهيئة الكورية للتنمية الريفية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقيتيْن مشتركتيْن للتجارب الميدانية في عامي 2019 و2021، ظل الطرفان يتعاونان في مجال بحث التكنولوجيا الزراعية الرقمية.

خاصة تركز الحكومة الإماراتية على التعاون مع الجانب الكوري حول الأمن الغذائي والتصنيع والاستثمار. وبالتوازي مع ذلك حاولت السفارة الإماراتية لدى سيول تقديم لمحة عامة عن التقدم الاستثماري للهيئات والشركات الحكومية في الإمارات إلى الكوريين ذوي الاهتمام.

ودعت السفارة إلى هذه الندوة عددا من الخبراء من وزارة الاقتصاد الإماراتية ومكتب هيئة أبوظبي للاستثمار في سيول وغرفة دبي العالمية وبنك أبوظبي الأول إلى جانب وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية لإلقاء الضوء على نظام الاستثمار الإماراتي.