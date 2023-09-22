نيبا تتبرع بملابس شتوية لمساعدة اللاجئين في الأردن

تبرعت شركة نيبا الكورية بملابس شتوية تبلغ قيمتها مليارا و300 مليون وون، أي ما يعادل حوالي مليون دولار من أجل مساعدة اللاجئين في الأردن.

يشار إلى أن التبرعات المتراكمة التي قدمتها نيبا خلال الـ3 سنوات الأخيرة منذ عام 2021 تبلغ 4 مليارات و700 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين و600 ألف دولار.

وقالت الشركة الكورية إنها تبرعت بالتعاون مع منظمة "هيومان آسيا"، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في حقوق الإنسان، بالملابس الشتوية للاجئين في الأردن.

ومن المتوقع أن يتم تسليم البضائع المتبرع بها إلى حوالي4 آلاف عائلة محتاجة في الأردن وسوريا، بمن فيهم لاجئون في مخيم الأزرق بالأردن، من أجل مساعدتهم على الاستعداد لفصل الشتاء القادم.

تجدر الإشارة إلى أن نيبا ظلت تتبرع بالملابس الشتوية سنويا منذ عام ألفين وواحد وعشرين بالتعاون مع منظمة هيومان آسيا وشركة إتش إم إم للنقل البحري.

ومنظمة هيومان آسيا عبارة عن منظمة غير ربحية تأسست في عام 2006 وتعمل بنشاط على تعزيز حقوق الإنسان في آسيا من خلال القيام بتعليم حقوق الإنسان وتنظيم الحملات ذات الصلة وتنفيذ مختلف مشروعات التنمية الدولية القائمة على حقوق الإنسان.

وقال المدير العام لشركة نيبا "بارك جين هيونغ" إنه يتمنى أن يتم نقل دفئنا إلى الأسر المحتاجة هناك، موضحا أن شركته تخطط لمواصلة المشاركة بنشاط في مختلف أنشطة المساهمة الاجتماعية التي تساعد البشر والطبيعة على حد سواء.