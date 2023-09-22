معسكر كوري تونسي لتشجيع الشركات الناشئة في تونس

تحت رعاية المؤسسة الكورية الأفريقية، أقيم معسكر خاص لتشجيع الشركات الناشئة في تونس، على مدار 3 أيام من الـ12 إلى الـ15 من هذا الشهر.

وشاركت في معسكر هذا العام 26 شركة ناشئة، وهي 14 شركة كورية، و12 شركة تونسية. وضم المعسكر عددا من ورش العمل حول موضوعات مختلفة لترابط شركاء الأعمال وتسويق نماذج الأعمال المصممة خصيصا للسوق الأفريقية، وتعزيز القدرات لدخول الأعمال التجارية العالمية.

وفي مراسم افتتاح المعسكر التي أقيمت في الـ12 من هذا الشهر، وعد وزير الاتصال التونسي "نزار بن ناجي" والسفير الكوري لدى تونس "صون نام كوك" بتقديم الدعم لتنشيط النظام البيئي للشركات الناشئة وتوسيع المشاركات بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤول من المؤسسة الكورية الأفريقية إن هذا المعسكر، وهو الآن في عامه الثاني، قد نجح في استقطاب عدد أكبر وأكثر تنوعا من الشركات الناشئة.

كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا المعسكر بمثابة فرصة لزيادة تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة بين كوريا وتونس وأفريقيا.