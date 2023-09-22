إقامة المهرجان العالمي لفن الخط لعام 2023

تشهد كوريا إقامة عدد كبير من المهرجانات الثقافية، ومن بينها المهرجان العالمي لفن الخط لعام 2023 في مقاطعة شمال جولا الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وقد افتتح هذا المهرجان يوم الجمعة الماضي وسوف يستمر حتى الـ22 من شهر أكتوبر القادم في مختلف أرجاء المقاطعة بما في ذلك دار ثقافة الصوت الكوري ودار "جون بوك" للفنون.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الذي يصادف دورته الـ14 هذا العام يستهدف الحفاظ على ثقافة فن الخط العالمي والترويج لها، وقد ظل يقام كل عامين منذ عام 1997.

ويشارك في مهرجان هذا العام حوالي 3 آلاف فنان للخط من 40 دولة. أيضا يشارك 29 سفيرا أجنبيا لدى كوريا، بحيث يتم التعبير عن مختلف لغات العالم وآمال شعوب العالم عبر الورق الكوري التقليدي.

علاوة على ذلك يقام معرض رقمي خاص لخط الفن يظهر جمال فن الخط ومناظر جبال وأنهار مقاطعة شمال جولا من خلال الجمع بين فن الخط الذي يعتبر تراثا للعصر الأنالوغي، وتأثيرات التقنيات الرقمية المتقدمة.