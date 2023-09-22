جونغ كوك يشارك في مهرجان المواطن العالمي لـ2023

أعرب الفنان "جونغ كوك" عضو فرقة بي تي إس عن أمنيته بأن يتمتع جميع الناس سواءٌ كانوا في كوريا أو في أي مكان، بالحقوق الأساسية مثل الغذاء والتعليم.

جاء ذلك بعد أن غنى أغنية "يوفوريا" في مهرجان المواطن العالمي لعام 2023 الذي أقيم يوم السبت الماضي في سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية.

هذا المهرجان عبارة عن عرض خيري كبير تنظمه مجموعة حركة المواطن الدولي ويطلق عليه اسم "الإنقاذ الحي" للقرن الحادي والعشرين. وقد أطلقه عدد من نجوم البوب المشاهير من أجل تركيز الإرادة على حل المشاكل التي تواجه العالم بما في ذلك أزمة المناخ والفقر، وهو يقام كل عام منذ عام ألفين واثني عشر.

وقد شاركت فرقة "بي تي إس" في المهرجان عام ألفين وواحد وعشرين لتصبح أول فنان كوري في هذا المجال، وقدمت عرضا على خلفية بوابة "سونغ ليه مون" التي تعد من كنوز الدولة في كوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان جونغ كوك شارك في مهرجان هذا العام بصفته مشاركا رئيسيا حيث قدم عددا من أغاني بي تي إس بما في ذلك "يوفوريا" إلى جانب أغنية "سِفِن" التي أصدرها هذا الصيف وتصدرت قائمة بيلبورد الأمريكية للأغاني الشعبية "هوت مائة".

وعندما ظهر نجم الكيبوب الشهير، أطلق الجمهور هتافات باستمرار طوال عرضه. وفي الحديقة الممطرة، ارتدى بعض الجمهور معاطف مطر باللون الأرجواني الذي يرمز إلى بي تي إس وغنوا مع أغانيه بما فيها "سِفن".

وعندما صرخ جونغ كوك قائلا إنني كمواطن عالمي سأبذل كل ما في وسعي على المسرح الليلة، أصبح المناخ في قاعة الحفلة الموسيقية مليئا بهتافات أكثر سخونة.

وبالإضافة إلى أغانيه المنفردة، قام جونغكوك أيضا بأداء مجموعة متنوعة من أغاني المجموعة الناجحة مثل "باتر" و"دايناميت" و"ييرميشن تو دانس".

وكشف جونغ كوك بشكل مدهش عن أغنية جديدة له في هذا العرض الذي تم بثه على الهواء في مختلف أنحاء العالم عبر يوتيوب. فبعد الانتهاء من عرضه، ظهرت عبارة "3D" أي "ثلاثية الأبعاد" على شاشة كبيرة فوق المسرح وتم تقديم الموسيقى لمدة 10 ثوان.

ووفقا لشركة "بيك هيت ميوزيك" التي ينتمي إليه جونغ كوك، من المتوقع أن يتم الكشف عن أغنيته الجديدة "3D" رسميا يوم الجمعة القادم.

إضافة إلى ذلك، شاركت في ذلك المهرجان العالمي الفرقة الكورية "سري راتشا" المكونة من ثلاثة من أعضاء فرقة "ستراي كيدز"، حيث قدمت بعض الأغاني مثل "هاي داي" و"توب لاين".

وقالت الفرقة إن العالم يواجه حاليا الكثير من المشاكل مثل أزمة المناخ والفقر، وأكدت على ضرورة توحيد الموقف في مواجهتها من أجل المستقبل.

شارك أيضا في ذلك الحفل الموسيقي العالمي الذي استغرق ست ساعات عددٌ من فناني البوب الأمريكيين، بمن فيهم فرقة الروك "ريد هوت تشيلي بيبرز" ونجمة البوب "رولين هيل ".