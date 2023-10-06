«تربية مونستيرا» للكاتبة «وي سو-جونغ 위수정»

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'اختار جيه-سون جهازًا كبيرًا للتحكم في الرطوبة بعد تفكير عميق، وطلب من مين-هي أن تخبره برأيها فيه، فأومأت برأسها في إشارة إلى أنها لا تكترث بالأمر. قالت: «ما رأيك في أن نشتري شيئًا لنأكله إن كنت قد انتهيت؟»، وافقها جيه-سون الرأي، ودفع عربة التسوق إلى قسم الطعام. أريد أن آكل خارج المنزل. هكذا فكرت مين-هي وهي تتبع جيه-سون ببطء. راح يتفحص الأسعار باهتمام. لم تكن مين-هي تنظر حتى إلى ورقة السعر حين كانت تشتري شيئًا ما. ملأت مين-هي العربة بالروبيان، والسمك، والجعة التي كان جيه-سون قد أعادها إلى الرف. عندما وصلا إلى نقطة الحساب، كانت عربة التسوق قد امتلأت عن آخرها، وكان وجه جيه-سون متوردًا إلى حد ما'.





'عندما كان جيه-سون يغادر المنزل في كل ليلة للذهاب إلى العمل، كانت مين-هي تدخل على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لتتجسس على بارك جيه-هي. انفجرت ضاحكة حين رأت صورة له عاري الصدر في الحمام. كان وجهه مغطى بأذني وأنف أرنب. لا بد أنه استخدم تطبيقًا من التطبيقات التي تحول وجه الإنسان إلى حيوان. كان وجه بارك جيه-هي سعيدًا وكانت عيناه تلمعان. ولكن عيني هان جيه-سون كانتا منطفئتين، وكان ما تحتهما منتفخ'.





# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية «جون سو-يونغ»

يتبين لنا غرض الكاتبة بقراءة العنوان. فكما تشرح لنا القصة، اشتق اسم مونستيرا من الكلمة اللاتينية التي تعني: شيء غير عادي أو غير طبيعي. ويمثل نبات المونستيرا الشخصيتين الأساسيتين في القصة: «مين-هي» و«جيه-سون». فالاثنان يشبهان نبات المونستيرا، كل بطريقته الخاصة المتفردة. فـ«مين-هي» تعيش حياة جيدة بفضل مساعدة والديها، وكل المشاكل في حياتها تُحل فورًا بالمال. أما «جيه-سون» فعلى نقيضها، إذ يبدو من القصة أنه يعاني من ضائقة مالية، مما يدفعه إلى انتحال هوية مختلفة على الإنترنت. كان يحتاج إلى التصرف بهدوء وتواضع في العالم الحقيقي كي يستطيع مواصلة الحياة فيه، ولكن الندوب العميقة التي خلفتها عقدة الضحية فيه لا تزال حاضرة داخله. ولذلك، فهو يتخفى خلف قناع من الغرور والأنانية على الإنترنت، حيث ينتشر الخداع.









'قال: «شكرًا على كل شيء». قال هذا وهو يتأمل ما خلف كتفيها، إذ لم يكن ينظر إلى عينيها. قالت: «لا، أنا الآسفة». ندمت مين-هي على الاعتذار. كانت لا تزال ترى أنها هي من يستحق الاعتذار. بدا جيه-سون مترددًا عند مدخل المنزل وهو حزين. رقق هذا قلبها. إذا اعتذر، يمكنها أن تطلب منه أن يواصل العيش في المنزل. إذا اعترف بشأن هويته الأخرى بارك جيه-هي، كان من الممكن أن تخبره بأنه لا بأس، وأن كل شيء على ما يرام. تحدث جيه-سون بعد تردد طويل. قال: «هل أستطيع أن آخذ سيقان المونستيرا الموجودة في الأوعية الزجاجية؟»'.









الكاتبة «وي سو-جونغ 위수정»

- وُلدت في «بوسان» في عام 1977.

- 2017 أول أعمالها: قصة بعنوان «القبر شيئًا فشيئًا» في عام.