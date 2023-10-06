الألعاب التقليدية الكورية

اعتاد الكوريون على لعب لعبة بطاقات مشهورة باسم «هواتو» أثناء التجمعات العائلية في الأعياد، أو عندما يبيت الضيوف في منزل المحتدين أثناء العزاء. وفي عصر جوسون، لم تكن لعبة هواتو معروفة، فكان الناس يلعبون لعبة أخرى عرفت باسم: توجون نوري 투전놀이، وكانت تلعب بواسطة مجموعة من الأوراق الطويلة المقواة عن طريق دهنها بزيت الصويا. وكانت البطاقات تعرض صورًا للطيور أو الأسماء أو الناس. ويحصل كل لاعب على خمس بطاقات، ويضاف ثلاث بطاقات أخرى حتى يكتمل الرقم 10 أو 20 أو 30 في المجمل. ويفوز اللاعب الذي يحصل على أعلى عدد عن طريق البطاقتين المتبقيتين. والأفضل في اللعبة يُدعى «جانغ دينغ 장땡» وهو مصطلح لا يزال يستخدم بمعنى: الأفضل.

وعندما يلقي اللاعب ببطاقة توجون، يجب أن يغني أغنية متوافقة مع العدد المكتوب على البطاقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت البطاقة تُظهر الرقم واحد، يمكن أن يغني: هناك شيء واحد أكيد، وهو أنك أحمق لا تفقه شيئًا. وإذا كان الرقم اثنان، يغني: شيئان سيئان لا يصنعان شيئًا جيدًا. وقد تغلبت شعبية لعبة هواتو على لعبة توجون القديمة في العقود الأخيرة، ولكن الأغنية لا تزال موجودة.

من الألعاب الشبيهة للعبة «توجون نوري» لعبة تعرف باسم «ساشي رنغي 사시랭이». وكانت «توجون لعبة تشبه المقامرة، تسببت في إفلاس الكثير من الناس، أما «ساشي رنغي» فكانت لعبة بسيطة. وبينما انتشرت شعبية «توجون نوري» في البلاد، كان الناس يلعبون «ساشي رنغي» في المجتمعات المحلية الصغيرة، مثل منطقة «جيندو» في مقاطعة جولا الجنوبية، أو منطقتي تيبيك وسام-تشوك في مقاطعة كانغ-وون. وتُلعب «ساشي رنغي» بواسطة عملات مرقمة، إذ يحصل كل لاعب على ثلاث عملات ويضع العملات التي لا يرجَح أن تكون شبيهاتها بحوزة اللاعبين الآخرين على الطاولة وهو يغني أغنية تشير إلى الرقم الموجود على العملة. وهي لعبة تشبه «توجون» إلى حد كبير. فإذا كان الرقم هو اثنان، تكون الأغنية: أزهر برعميْ برقوق. وإذا كان خمسة، قالت الأغنية: اشترى خمسة إخوة الحقول ليزرعوها. والفائز هو الذي يضع عملة لا يملكها اللاعبون الآخرون على الطاولة. وإذا كان لاعب آخر يملك عملة تحمل نفس الرقم، يغني أغنية تقول: لا تحاول خداعي، ها هو اللعب الحقيقي. وتتميز الأغنية بأن اللاعبين يرتجلون كلماتها أثناء اللعب، إذ لا تحمل كلمات محددة، ولكنها كانت كلمات تعكس الجو الاجتماعي السائد في ذلك الوقت.

كانت هناك ألعاب تعتبر أرقى من التوجون والساشي-رنغي، مثل الجانغي، أو الشطرنج الكوري. ولا يزال كبار السن يلعبون الجانغي في استراحات القرى أو تحت ظلال الأشجار الوارفة حتى يومنا هذا. ولا يعتبر الكثير من اللاعبين اللعب ممتعًا إلا إذا ارتبط برهان. ويحب الكوريون أن يراهنوا على الفائز، وهو ما يعني أن لعبة الجانغي قد تتطور حدة المنافسة فيها كالحروب. والأمر لا يرتبط بالفوز المادي المرتقب، إذ يكون الرهان غالبًا بمبالغ مالية بسيطة أو بزجاجة من الخمر فحسب، ولكن المسألة مسألة كرامة. وتمثل اللعبة جانبين أساسيين: الأزرق يمثل مملكة صينية قديمة، والأحمر يمثل مملكة الهان. وتتكون القطع من جنرالات الحرب، وهم بمثابة الملوك والحراس والفيلة والوزراء في الشطرنج الغربي. وتشبه قواعد اللعبة الشطرنج الغربي إلى حد كبير، والفائز هو من يهزم الجنرال في الجيش المنافس. وأغنية «جانغي» تستعرض الجنرالات الكبار في ملحمة «رومانسية الممالك الثلاث» الشهيرة. وتبدأ أغنية «جانغي تاريونغ» بقصة لا علاقة لها باللعبة، ولكنها تتحول إلى موضوع اللعبة تدريجيًّا.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع