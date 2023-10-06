الداك كالبي الكوري ثاني أفضل طبق مقلي في العالم

في حين أن الفيديوهات التي يظهر فيها الأجانب وهم يتناولون الطعام الكوري تكتسب شعبية عبر الإنترنت، إلا أن إحدى وسائل الإعلام العالمية للسفر والتذوق جذبت الانتباه من خلال اختيار طبق "داك كالبي 닭갈비 الكوري باعتباره "ثاني أفضل طبق مقلي في العالم".

ففي الثالث عشر من الشهر الماضي، اختار زاور موقع "تيست أطلس Taste Atlas" المتخصص في تقييم المطاعم عبر العالم، طبق "داك كالبي"، في المركز الثاني ضمن قائمة "أفضل 50 طبق مقلي في العالم لعام 2023".

وحصل "داك كالبي"، الذي يعرّفه الموقع بأنه طبق دجاج على الطريقة الكورية مقلي مع معجون الفلفل الأحمر، على تقييم بمقدار 4.7 من إجمالي 5 نقاط. وكشف الموقع أيضًا أنه من بين 3057 شخصا شاركوا في الاستطلاع، أجاب 84٪ منهم أنهم يحبون داكغالبي.

وإذا كننا نبحث عن "داك كالبي" على منصات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك، فيمكننا بسهولة العثور على مقاطع فيديو للأجانب الذين زاروا كوريا مؤخرًا وهم يأكلون داك كالبي ويتركون تعليقاتهم. وفي مقاطع الفيديو، جرب الأجانب لفائف الخس مع الداك كالبي والثوم ووصفوه بالقول: "إنه لذيذ أكثر مما توقعت"، أو "إنه ألذ طعام كوري تناولته على الإطلاق".

ومن بين مقاطع الفيديو العديدة للأجانب وهم يتناولون داك كالبي، تجاوز مقطع الفيديو الخاص بسيدة عربية تتناول داك كالبي بالجبن 1.12 مليون مشاهدة حتى الشهر الماضي.

ومن بين المشاهدين الكوريين الذين شاهدوا الفيديو، كانت هناك ردود فعل مثل "من الجيد رؤية الأجانب يأكلون داك كالبي جيدًا" و"إنهم يستمتعون بالطعام الكوري جدًا".

وفي الوقت نفسه، قدّم "تيست أطلس" طبق داك كالبي الكوري كطبق محلي لمنطقة "تشون تشنChun cheon "، وقدم وصفته وشرح طعمه وخصائصه بالتفصيل. وعرّف هذا الموقع داك كالبي بأنه "طبق مطبوخ في مقلاة كبيرة من الحديد الزهر موضوعة على الطاولة"، وأضاف أن "المكونات الممثلة للداك كالبي تشمل أنواعًا مختلفة من لحم الدجاج، والملفوف، والطابوكي، والجزر، والفلفل، والبطاطا الحلوة.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح "تيست أطلس" أن داك كالبي نشأ كطبق مقتصد في ستينيات القرن الماضي، وانتشر منذ ذلك الحين إلى مناطق أخرى في كوريا، أهمها تشون تشن. وعلى الرغم من أنه يمكن طهيه في المنزل، إلا أنه يتم تناوله بشكل عام في المطاعم المتخصصة.

وأضاف الموقع أنه إذا كان لا يزال هناك طعام متبق في المقلاة بعد الوجبة، فمن التقليد الشائع إضافة الأرز لصنع بعض الأرز المقلي.