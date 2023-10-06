قراءة الكتب والشعر

في الماضي، كان الكوريون يحبون ثلاثة أصوات: صوت بكاء الرضيع، وصوت نفض النساء للملابس المنشاة بالعصا الخشبية، وصوت القراءة الجهرية من الكتب. ولا يقرأ الناس جهرًا كثيرًا هذه الأيام، رغم ما يقال عن كثرة فوائد القراءة الجهرية وآثارها الإيجابية على تركيز المرء ودقته في القراءة. وكان العلماء الكونفوشيون قديمًا يعدون القراءة الجهرية الواضحة من المهارات والمواهب المثيرة للإعجاب. وكان من المعتاد أن يضيف الكوريون قديمًا الألحان أو الإيقاعات كخلفية للقراءة الجهرية. و«سونغ-صو 송서» هي أغنية لقراءة الكتب كان يحبها الناس.

كان العلماء الكونفوشيون يحبون أغنية «سونغ-صو 송서» كثيرًا، وكذلك جواري الكيسنغ، فقد كن مولعات بها. وكانت جواري الكيسنغ تفضلن أنواعًا مختلفة من أغاني «سونغ-صو» حسب المنطقة. فعلى سبيل المثال، كانت جواري الكيسنغ من أندونغ يحبون ترديد «ديه-هاك»، وهي من الكتب الكونفوشية العريقة، أما جواري «يونغ-هنغ» فكن يفضلن «يونغ بيو تشونغا 용비어천가»، أو أغنية التنانين الطائرة في السماء، وهي من النصوص المؤسسة لمملكة جوسون، بينما كانت جواري الكيسنغ من منطقة «هام-هنغ» فكن يرددن النصوص التي كتبها حكيم صيني قديم. وتردد أغنية «تشيه بونغام بيول غوك 채봉감별곡» جزءًا من رواية تفتقد بطلتها «تشيه بونغ» خطيبها «كانغ بيل-صُنغ» فيها. ومقطوعتنا التالية هي أغنية «شي تشانغ» بعنوان «غوان سانغ يونغ ما 관상융마». ويشير مصطلح «شي تشانغ» إلى الأغاني التي تتكون كلماتها من الأشعار الصينية القديمة. وتبدأ القصيدة بالكلمات التالية:

رياح الخريف ساكنة، وحتى الأسماك باردة

يسير رجل في استراحة جونغ صُنغ في رياح الخريف

وتتميز الأغنية بهدوئها وبلمستها الحزينة، وهو ما يتناسب مع أجواء الخريف.

وهي من الأغاني الأيقونية بالنسبة إلى محبي الأغاني الكورية التراثية.

ويبدو أن صوت الدانسو وصوت لي هيون-آه يتميز بالصفاء والجمال كسماء الخريف. وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل أغنية «غوان سانغ يونغ ما 관상융마» من الأغاني المفضلة لدى جواري الكيسنغ بعد كتابة الشاعر «شين كوانغ-سو» لها بوقت قصير. ويقال إن الشاعر «شين» كان في طريقه إلى بيونغ يانغ ذات يوم حين رأى جارية الكيسنغ الشهيرة «مو-ران» تتغنى بأغنيته، فكتب قائلًا: عندما تتغنى موران بـ«غوان سانغ يونغ ما 관상융마»، فإن صوتها يجعل السحب تتوقف في مكانها.

وقد تكون «موران» هي أفضل من غنى تلك الأغنية في زمانها، إذ يقال إنها غنتها أمام الملك حين تقدمت في العمر في حدث ملكي في القصر، فذهل جميع الحاضرين من براعتها. ولا شك أن أجواء الربيع تشجع التأثر والتفاعل مع الأجواء، ولكن التعبير عن

ذلك التأثر والتفاعل يختلف باختلاف الزمن. ولنريكم كيف يمكن أن يختلف إحساس الأغنية نفسها باختلاف الزمن.

كانت معكم هالة عباس من القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو، شكرًا لكم وإلى اللقاء.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع