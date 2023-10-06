لقاء خاص مع الشيخة ميثاء

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع

بطلة التيكوندو العربية الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم التي توجهت إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في الأولمبياد الصيفية في لعبة التيكوندو في 8 اغسطس عام 2008









لقاء خاص مع بطلة التيكوندو العربية الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم



توجهت سمو الشيخة / ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في الأولمبياد الصيفية في لعبة التيكوندو ، وتقوم الشيخة ميثاء بحمل علم دولة الإمارات في الحفل الافتتاحي للأولمبياد.

وقد قامت الشيخة ميثاء بزيارة إلى كوريا الجنوبية لإجراء التدريبات النهائية قبل الأولمبياد، وخلال الزيارة التقى ميكروفون القسم العربي بالشيخة ميثاء وأجرى معها حوارا سريعا ، بحضور السيدة عائدة آل معينة زوجة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الجنوبية ، وطاقم تدريب الشيخة ميثاء الذي يضم أبطال الكاراتيه والتيكوندو الدوليين ، الكابتن سمير جمعة ، والكابتن زياد أبو زهيه ، والكابتن معينة جديد.