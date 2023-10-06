(2) 말이 씨가 된다

용식: 역장! 역장!

سيد المحطة! سيد المحطة!

기차 한번 시원하게 몰아보고 싶으신 거예요?

هل ترغبين في قيادة القطار مرة؟

동백: 제가 기차를 왜 몰아요.

لماذا أقود قطارا؟

용식: 그럼 이 중에 어떤 걸로 진로를...

من بين هذا إذا، ماذا ترغبين في أن يصبح عملك؟

동백: 안 가르쳐줘요.

لن أخبرك.

용식: 저기 동백씨 말이 씨가 된다고요

دونغ بيك... الكلام قد يصبح حقيقة!

꿈이란 것도 계속 말을 해야 이루어지고요.

حتى الحلم، يجب أن تكرريه كثيرا ليتحقق.

그리고 진짜 비밀은 생판 모르는 남한테 터놓는 거래요.

ويقولون إن الأسرار الكبيرة يجب أن تخبريها للغرباء وحسب.

동백: 누가요?

من؟

용식: 황용식이가요.

لي، هوانغ يونغ شيك.





شرح التعبير

씨 : تعني أساس لشيء من الممكن أن يكبر وينمو.

يستخدم التعبير عندما يصبح شيء ما كنت تتحدث عنه كثيرا حقيقة وواقع، والتعبير يعد مثل كوري تقليدي ويعني أن ما تتحدث عنه دائما سيحدث بالفعل أو سيحدث شيء ما بسببه. تستخدم "씨 "عادة في تكاثر النبات أو الحيوان وتستخدم هنا بشكل تعبيري بمعنى: "كلامك سيصبح أساسا وأصلا لشيء سيكبر وينمو".

كثيرا يستخدم التعبير في المواقف السلبية. يعني مثلا يمكن استخدامه إذا تحدثت بكلام سلبي للتحذير من أن الكلام سينجم عنه شيء سلبي للتحذير والتنبيه على ضروره الانتباه عند الكلام. ولكن في المقطع يستخدم للتشجيع على الكلام عن الحلم ليتحقق.





شرح الأمثلة

1

가. 너는 항상 다 잘될 거라고 말하곤 했는데, 정말 하는 일마다 성공하는구나

أ. انت دائما تقول إن كل شيء سيصبح بخير. وبالفعل تنجح في جميع أمورك.

나. 말이 씨가 된다고 하잖아

ب.ألا يقولون إن الكلام يصبح حقيقة.

2.

가. 이번 시험은 안 될 것 같아. 영 자신이 없어

أ.هذا الاختبار لن يكون جيدا. ليس لدي ثقة في نفسي أبدا.

나. 말이 씨가 되는 거야. 그런 말 하지 말고 자신감을 가지고 해 봐.

ب.انتبه فالكلام قد يصبح حقيقة. لا تتحدث هكذا واذهب للاختبار بثقة في النفس.



