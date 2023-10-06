قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك الكورية يقدم تبرعات لمنكوبي الزلزال في المغرب

تعبيرا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة المغربية التي تعرضت لزلزال قوي مؤخرا، قام الطلاب والخريجون والأساتذة في القسم العربي بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في كوريا الجنوبية بجمع تبرعات لمنكوبي الزلزال.

وسلم القسم العربي بجامعة هانكوك هذه التبرعات للسفير المغربي لدى كوريا الجنوبية "شفيق رشادي".

وقد زار الأساتذة والطلاب، وعلى رأسهم مديرة قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك

الدكتورة " نبيلة يون أون كيونغ"، مقر السفارة المغربية في سيول يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، ليقدموا تعازيهم في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب المغرب يوم الثامن من شهر سبتمبر الماضي، وسلموا تبرعات تبلغ قيمتها 5 ملايين وون.

قالت الدكتورة "نبيلة يون" إن هذه التبرعات الهدف منها مساعدة الشعب المغربي في التغلب على تداعيات الزلزال في أسرع وقت ممكن. وأضافت أن المغرب تعتبر دولة شريكة مهمة لكوريا الجنوبية مشيرة إلى أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والمغرب يرجع إلى ما قبل 60 عاما، وأن الجنود المغاربة قد شاركوا في الحرب الأهلية الكورية لمساعدة كوريا الجنوبية. ومن جانبه، أعرب السفير المغربي "شفيق رشادي" عن امتنانه العميق للتبرعات التي جمعها قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك لمنكوبي الزلزال في المغرب، مؤكدا أن هذه التبرعات الغالية سيتم استخدامها لمعالجة تداعيات الزلزال.

هذا وقد جمع القسم العربي في جامعة هانكوك تبرعات مماثلة للمتضررين من الفيضانات الأخيرة في ليبيا، وسوف يقوم بتسليمها للسفارة الليبية لدى سيول بعد عودة القائم بأعمال السفارة.

ومن جهة ثانية، قامت الجمعيات الكورية الثلاث ذات الصلة بشؤون الشرق الأوسط والشؤون الإسلامية، بجمع تبرعات مالية أيضا من 35 من الباحثين والأساتذة التابعين لها لتقديمها للمتضررين من الزلزال في المغرب.

وتم تسليم هذه التبرعات التي تبلغ قيمتها مليونين و850 ألف وون للسفارة المغربية لدى سيول عن طريق حسابها المصرفي. وردا على ذلك، بعث السفير المغربي في كوريا الجنوبية "شفيق رشادي" برسالة شكر للجمعيات الثلاث.

وقال السفير "رشادي" في رسالته: "تهدي سفارة المملكة المغربية في سيول تحياتها إلى الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها، والجمعية الكورية للدراسات الإسلامية، والجمعية الكورية لدراسات الشرق الأوسط، وتتشرف بتلقي التعازي والدعم الإنساني المقدم بعد حادثة الزلزال الأخير في المغرب.

وأضاف أن السفارة تقدر بإخلاص الكلمات الرقيقة والأفكار والصلوات المقدمة خلال هذه الفترة الصعبة، وأنها تعرب عن امتنانها للتعازي التي تلقتها. وقال إن سفارة المملكة المغربية تنتهز هذه الفرصة لتعرب مجددا للجمعيات الكورية الثلاث عن فائق تقديرها.