افتتاح الأسبوع الثقافي الكوري في الجزائر

افتتحت يوم الأحد الماضي في الجزائر فعاليات الدورة الثامنة للأسبوع الثقافي الكوري، واستمرت حتى يوم الأربعاء الرابع من أكتوبر.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري معرضا حول السياحة في كوريا الجنوبية، حيث يتم عرض عدد من الصور الفوتوغرافية التي تبرز جمال طبيعة كوريا وثقافتها وعمرانها.

الجدير بالذكر أن الصور التي يبلغ عددها 40 صورة تم التقاطها من قبل الفنان المصور الجزائري "رواق محمد راسم"، وهي تبرز الطبيعة والتضاريس الرائعة لكوريا الجنوبية عبر مختلف الفصول، وتقاليدها الفنية والثقافية والتراثية الغنية، بالإضافة إلى بناها التحتية وتطورها العمراني والتكنولوجي.

وتتميز من بين الأعمال المعروضة مجموعة من الصور الترويجية لمدينة بوسان، وهي مدينة ساحلية حيوية وشريان اقتصادي وثقافي كبير في كوريا الجنوبية، ومرشحة حاليا لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.

وأشاد السفير الكوري لدى الجزائر "يو كي جون" في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، بعلاقات المشاركة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والجزائر القائمة على علاقات التعاون في مختلف المجالات، وأبرزها المجال الاقتصادي.

وأضاف السفير "يو" أنه منذ توقيع الاتفاقية الخاصة بعلاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2006، شهد عدد الشركات الكورية العاملة في السوق الجزائرية زيادة كبيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والتصميم والإلكترونيات وصناعة السيارات.

وفيما يخص المجال الثقافي، قال السفير الكوري إن هناك إمكانات كامنة كبيرة لتعزيز التبادلات الثقافية بين كوريا والجزائر، لأنهما بلدان ثريان من الناحية الثقافية والتاريخية، مشيرا من جهة أخرى إلى الاهتمام الذي بات يوليه الكثير من الشباب الجزائريين بالثقافة الكورية، خاصة ثقافة الكيبوب.

وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري بالجزائر، تم تنظيم مهرجان الكيبوب يوم الثاني من أكتوبر في قصر الثقافة "مُفدي زكريا"، حيث قدم المتسابقون الجزائريون عروضهم الخاصة على خشبة المسرح.

وتحت شعار "كيف نعزز علاقات الصداقة الكورية الجزائرية" ستقام نهائيات مسابقة التحدث باللغة الكورية يوم العاشر من أكتوبر بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، حيث يقدم أفضل 10 متسابقين أفكارهم حول سبل تعزيز علاقات الصداقة بين كوريا والجزائر.

وضمن البرنامج السينمائي، وفي إطار نشاطات مجموعة التعاون "ميكتا" التي تضم كلا من كوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك وإندونيسيا، فإنه من المقرر أيضا عرض الفيلم الكوري بعنوان "الحياة جميلة" يوم الرابع عشر من أكتوبر في قاعة سينماتيك بالجزائر.