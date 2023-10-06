السفارة الكورية في البحرين تحتفل بنجاح أسبوع الطهي الكوري

احتفلت السفارة الكورية في البحرين بنجاح الدورة التي كانت قد نظمتها لمجموعة متنوعة من عشاق الطعام الكوري والثقافة الكورية هناك ضمن فعاليات أسبوع الطهي الكوري.

وقد افتتحت دورة الطهي الكوري لعام 2023 أمام مواطني البحرين والأجانب المقيمين في البحرين على حد سواء، لخوض تجربة في مهارات وفنون الطهي الكوري تحت إرشادات وتعليمات الشيف الكورية "جونغ إين كيونغ" التي زارت البحرين لتقدم خبرتها الشيقة للضيوف والمشاركين.

وقد تم تنظيم الدورة الرابعة من دروس تعلم الطهي الكوري ضمن البرنامج الدوري للسفارة الكورية لنشر ثقافة الطهي الكوري في البحرين، وحلّ "الكيمتشي" الكوري في عنوان دورة هذا العام.

واستطاعت الشيف الكورية "جونغ" تقديم التقنية خلف طبق الكيمتشي المشهور عالميا لصنع أفضل كيمتشي باستخدام الخضر المحلية التي تتم زراعتها في البحرين، إلى جانب أنواع مختلفة من الوصفات التي يدخل الكيمتشي في إعدادها.

وقد نظمت السفارة الكورية في ختام الدورة حفل عشاء يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي بحضور جميع المشاركين في الدورة، وذلك في مطعم "بيبا" الذي تم افتتاحه حديثا في البحرين.

وقد تم تنظيم دورة الطهي الكوري بتمويل من معهد الترويج للطعام الكوري، إلى جانب ومجموعة "الغالية" التي تمتاز بسمعتها الرائدة في مجال الترفيه والضيافة في البحرين.