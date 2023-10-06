كوريا والإمارات تعقدان مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة

عقدت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وكان البلدان قد اتفقا في شهر أكتوبر من عام 2021 على السعي لصياغة اتفاقية مشاركة اقتصادية شاملة بينهما، وبدأت الجولة الأولى من المفاوضات بهذا الشأن في سيول يوم الاثنين الماضي واستمرت لمدة 4 أيام.

وتعد اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة أحد أنواع اتفاقيات التجارية الحرة التي تؤكد على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتبادلات بالإضافة إلى فتح الأسواق.

وتم في مفاوضات سيول تضييق الخلافات القائمة بين البلدين بشأن ثمانية قطاعات، منها التعريفات الجمركية على السلع والخدمات وقواعد المنشأ.

وتأمل الحكومة الكورية في أن يتم إنشاء إطار مؤسسي لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الجديدة من خلال توقيع اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.