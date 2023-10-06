تعاون فني وثقافي كوري مصري في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

عقد رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي "مازن الغرباوي" جلسة عمل مع مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة "أوه سونغ هو"، حيث بحث معه التعاون الفني والثقافي في الدورة الثامنة من المهرجان.

وأوضح "مازن" أن المشاركة الكورية في مهرجان شرم الشيخ قوية منذ انطلاقه قبل ثماني سنوات، مشيرا إلى أن المسرح الكوري من أهم المسارح في القارة الآسيوية.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية سيكون لها مشاركة قوية وفعالة أيضا خلال الدورة الجديدة التي ستنطلق نهاية العام الجاري.

ومن المقرر إقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر القادم في محافظة جنوب سيناء.

وضمن فعاليات المهرجان، سيتم تنظيم عدد من الورش المتنوعة في العناصر المسرحية المختلفة، يقدمها مدربون عالميون من عدة الدول، من أجل نقل خبراتهم إلى الشباب، بمن فيهم السينوغراف الكوري "جين يونغ يون" الذي سيقدم ورشة "ماستر كلاس" في تصميم الإضاءة المسرحية.