الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية

بفضل السماء الصافية والطقس اللطيف، يعد فضل الخريف في كوريا موسما ملائما للأنشطة الخارجية، وهو كذلك وقت الحصاد، مما يعني أنه موسم جيد للأكل أيضا. وحتى بعد تناول الطعام، يشعر الكثير من الناس بالرغبة في تناول شيء آخر. فهل يحب الشعب الكوري الشمالي أيضا تناول بعض الأطعمة الخفيفة بين الوجبات الرئيسية؟





يشتري الكوريون الشماليون أغراضهم عادة من الأسواق التقليدية "جانغ ما دانغ". ولكن في هذه الأيام، ظهرت متاجر حديثة في مجمعات التسوق الكبيرة، حيث يمكن للمواطنين شراء الطعام والملابس والاحتياجات اليومية والسلع الإلكترونية، من مكان واحد. وتجتذب زوايا الوجبات الخفيفة، بوجه خاص، الكثير من المستهلكين.





من المؤكد أن الذين لديهم أطفال صغار سيأتون إلى زوايا الوجبات الخفيفة، التي لم يكن من السهل على الكوريين الشماليين في الماضي الحصول عليها.





"جون يونغ صُن 전영선" الأستاذ في معهد العلوم الإنسانية والتوحيد بجامعة كونكوك:

لم يتمكن الشعب الكوري الشمالي من شراء الوجبات الخفيفة إلا في الآونة الأخيرة. ومنذ وقت ليس ببعيد، كانوا يعتبرون الوجبات الخفيفة هدية يمكنهم الحصول عليها في المناسبات الخاصة فقط، مثل أعياد ميلاد كبار القادة والذكرى السنوية على تأسيس حزب العمال أو تأسيس الدولة. وفي ذكرى تأسيس اتحاد الأطفال بوجه خاص، يقدم الزعيم الشمالي هدايا للشعب، بمن في ذلك الأطفال، حيث يوضح حجم الهدايا مدى حب القائد لشعبه. وفي ظل حكم الزعيم الحالي "كيم جونغ أون"، استضافت كوريا الشمالية معرضا لمنحوتات الحلوى والكعك. ويتم منح الأعمال الممتازة جوائز وشهادات وميداليات. وتسعى الدولة من خلال هذا الحدث إلى تحسين جودة منتجات الوجبات الخفيفة وتطوير تصميماتها.





في كوريا الشمالية، تعتبر الوجبات الخفيفة التي كان يتم توزيعها على الناس في الأعياد الوطنية، رمزا يمثل حب القائد الأعلى لشعبه. واحتفالا بالذكرى السنوية على تأسيس اتحاد الأطفال الكوري الشمالي في عام 2020، قدم "كيم جونغ أون" حلويات اسمها التجاري "الجرس الفضي" للأطفال في جميع أنحاء البلاد.





يتم إنتاج هذا النوع من اللبان في مصنع متخصص في بيونغ يانغ، وهو متوفر بتسع نكهات مختلفة بما في ذلك الفراولة والعنب والتفاح. وتقيم كوريا الشمالية معرضا لمنحوتات الحلوى والكعك فيما يسمى بـ"يوم الشمس"، الموافق ليوم 15 أبريل، وهو عيد ميلاد مؤسس النظام الشيوعي "كيم إيل سونغ". وقد تم تصميم بعض الأعمال المعروضة على غرار المباني التاريخية في بيونغ يانغ وشخصيات أفلام الرسوم المتحركة الكورية الشمالية، مما أضفي المزيد من عناصر التسلية على أكبر عطلة وطنية في كوريا الشمالية. ويبدو أن الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية لها أهمية سياسية واجتماعية كبيرة. والجدير بالذكر أن أنواعها ونكهاتها تنوعت في السنوات الأخيرة.





"جون يونغ صُن 전영선":

تشمل الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية كلا من المخبوزات وحلوى الجيلي التي تسمى "دان موك 단묵" ورقائق البطاطس والبسكويت الساندويتش ذي الطبقات، وهو وجبة خفيفة مهمة جدا في كوريا الشمالية. كما يمكن وضع جيلي الفواكه داخل الحلوى، مثل حلوى "كو كي جا 구기자" . وفي الوقت نفسه، تسمى المصاصات المثلجة هناك "إسكيمو"، ويتم فيها استخدام الفراولة أو الليمون كمكونات.





تنقسم الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية إلى حلوى وبسكويت ومخبوزات وحلوى الجيلي وآيس كريم ومشروبات. وفي كوريا الشمالية حتى قطعة اللبان الصغيرة لها أهمية سياسية، وبالتالي يتم إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الخفيفة، مع الوضع في الاعتبار أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم. وقد أدى إلى حدوث هذه التغييرات السياسة التي يتبعها نظام "كيم جونغ أون"، المتمثلة في إنتاج السلع محليا وتطوير الاقتصاد الإقليمي.





"جون يونغ صُن 전영선":

في الظاهر، تدّعي كوريا الشمالية أنها توفر أنواعا مختلفة من الطعام لشعبها، الذي يشعر بتغيرات في النظام الاجتماعي. ولكن على المستوى الداخلي، يتعلق الأمر كله بالاقتصاد. فمن الضروريات اليومية والسلع الأساسية إلى المواد الغذائية، ليس هناك الكثير من الأشياء التي يمكن لكوريا الشمالية إنتاجها بمفردها. وعلى هذه الخلفية، تحاول كوريا الشمالية تعزيز صناعة المواد الغذائية بصورة استراتيجية لتعز يز الإنتاج المحلي للسلع الاستهلاكية. وتتعلق هذه السياسة أيضا بالاقتصادات الإقليمية، حيث تشجع كوريا الشمالية كل منطقة محلية على إنتاج الأشياء باستخدام مواردها الخاصة الموجودة في جبالها وحقولها. وفي هذا السياق، تعد تجارة المواد الغذائية واحدة من الصناعات الإقليمية الرئيسية التي تسعى الدولة إلى رعايتها.





ظل "كيم جونغ أون" يشدد على الحاجة إلى إنتاج السلع محليا، ويدعو إلى تنفيذ سياسة "الاعتماد على الذات أولا". وبناء على ذلك، وضعت كوريا الشمالية نظاما اقتصاديا جديدا يسمى بـ"نظام الإدارة المسؤولة للشركات الاشتراكية"، والذي يتضمن بعض عناصر الرأسمالية في إدارة المصانع، لكنه يقيد الواردات. والغرض من هذا النظام هو تحسين جودة السلع المنتجة محليا.





بالنسبة للكوريين الشماليين، يعد الطعام هو المنتج المحلي الأكثر شعبية. ويصنع مصنع "كَم كَب" للأغذية البسكويت المكون من طبقات باستخدام الكريمة بنكهة الفراولة كحشوة، بينما ينتج مصنع "صُن هُنغ" أنواعا متنوعة من الحلوى. ويقوم مصنع "تيه دونغ كانغ" بإعداد منتجات الفاكهة المصنعة.





عززت كوريا الشمالية صناعة المواد الغذائية في المناطق الريفية في محاولة لحل مشاكل عدم التوازن بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، مما ساهم في تنويع منتجات الوجبات الخفيفة. ويتم في كوريا الشمالية تصنيع الحلوى والكعك والآيس كريم باستخدام الفواكه والمنتجات الزراعية المنتجة في مناطق مختلفة.





"جون يونغ صُن 전영선":

الوجبات الخفيفة في كوريا الجنوبية لها أسماء بسيطة وقصيرة بوجه عام، لكن الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية يكون لديها عادة اسم طويل يوضح المنتج بدقة، حيث إن التسمية مطلوبة وفقا للمعايير الوطنية. فعلى سبيل المثال، كعكة الفول السوداني التي يدخل البيض في صنعها تسمى "كعكة البيض راك هوا سينغ 락화생"، أي "الفول السوداني" باللغة الكورية. أما كعكة الشوكولاتة "صُل غي 설기" فهي كعكة إسفنجية مغطاة بالشوكولاتة، وهي تشبه فطيرة الشوكولاتة "تشوكو باي" في كوريا الجنوبية. هذه الوجبات الخفيفة لم تستخدم بعد أي علامة تجارية معينة، بل إن أسماءها تصف محتواها ومكوناتها. وتتم تسمية الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية بهذه الطريقة.





تتم تسمية الحلويات الكورية الشمالية بأسماء مكوناتها. فعندما نسمع اسم مثل "كعكة بذور البريلا" أو "كعكة بذور السمسم"، يمكننا بسهولة تخمين المواد المصنوعة منها. وفي بعض الحالات، يمكن وضع العناصر الغذائية داخل الخبز، كما هو الحال في الخبز المتعدد الفيتامينات وخبز الكالسيوم. ومن بين الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية، يمكن العثور على أكبر قدر من التنوع في الحلويات.





"جون يونغ صُن 전영선":

مثل الكعك والخبز، تتم تسمية الحلوى الكورية الشمالية أيضا على اسم مكوناتها، مثل حلوى الفول السوداني وحلوى الفول. ويمكن أيضا تسمية الحلوى بأسماء النكهات، مثل حلوى بنكهة العنب، والحلوى بنكهة الموز، والحلوى بنكهة الجينسنغ، والحلوى بنكهة القهوة. ومن ناحية نكهات عصائر الفواكه المستخدمة في الحلوى، فهناك الفراولة والعنب والأناناس والليمون.





تحظى الحلويات بشعبية كبيرة في كوريا الشمالية، حيث لا يعد الطعام الحلو شائعا. وتنتج الشركات في المناطق المركزية والمحلية مئات الأنواع من الحلويات. من بينها، تعتبر "حلوى حليب البقر" التي ينتجها مصنع "سونغ دو وان" العام للمواد الغذائية، من بين المنتجات الناجحة. ويقول أحد الإعلانات إن هذه الحلوى يتم إنتاجها عن طريق معالجة حليب الأبقار في مزارع للألبان على التلال في بلدة "سيبو"، بمقاطعة "كانغ وان". ومنذ عام 2010، تم إطلاق أنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة محلية الصنع في السوق، في حين تشهد المشروبات تطورا أيضا.





"جون يونغ صُن 전영선":

يُعتقد أن كوريا الشمالية بدأت في إنتاج المشروبات الغازية التي تشبه كوكاكولا وسبرايت في يناير من عام 2014 في مصنع "كام كَب KumCup" للأغذية في بيونغ يانغ. وبعد ذلك أصبحت المشروبات الغازية معروفة لدى الجمهور. ويقال إنه تم إنتاج حوالي 70 نوعا من المنتجات الجديدة كل عام منذ ذلك الحين. وفي كوريا الشمالية، تسمى الصودا بـ"المياه الحلوة الغازية"، وهي تأتي بنكهات مختلفة كالتفاح أو الكمثرى أو التوت ذي الخمس نكهات المعروف باسم "أوه مي جا 오미자". وتسمى الكولا هناك بـ"الماء الحلو المكربن بنكهة الكاكاو". ومن المثير للاهتمام أن هناك مشروبا غازيا بنكهة زهور الأقحوان، وهو موجود فقط في كوريا الشمالية.





تشبه المياه الحلوة الغازية بنكهة الكاكاو في كوريا الشمالية مشروب الكولا من حيث تصميم الزجاجة واللون. وفي الصيف، تزيد كوريا الشمالية من إنتاج المشروبات الغازية المسماة "سايدر" أو عصير الفواكه.





السكر وحمض الستريك وثاني أكسيد الكربون هي المكونات الرئيسية للنسخة الكورية الشمالية من هذه المشروبات الغازية، التي تشبه الصودا عديمة اللون، وتباع في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لعصائر الفاكهة، تتم كتابة المكونات الرئيسية ومدة الصلاحية وظروف التخزين على الزجاجات. وقد تغيرت الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية بدرجة ملحوظة في السنوات الأخيرة. فهل سيستمر هذا الاتجاه؟





"جون يونغ صُن 전영선":

أعتقد أن كوريا الشمالية ستركز كثيرا على تطوير منتجات الوجبات الخفيفة. ومن القضايا الخطيرة التي تواجهها كوريا الشمالية: الفجوة الآخذة في الاتساع بين بيونغ يانغ والمناطق الريفية. ولمعالجة هذه المشكلة، تواصل السلطات الكورية الشمالية تطوير البنية التحتية في القرى الزراعية، مثل بناء المدارس والمنازل هناك. كما تم إنشاء مصانع صغيرة لإنتاج الخضروات، بما في ذلك الملفوف، في مناطق مختلفة. وللوجبات الخفيفة دور كبير في تشغيل المصانع، وهو ما جعل كوريا الشمالية تشدد على زراعة القمح في الآونة الأخيرة. أيضا فإن الوجبات الخفيفة هي إحدى سلع التصدير الكورية الشمالية. ومن المتوقع أن تنتج كوريا الشمالية المزيد من منتجات الوجبات الخفيفة المتنوعة، ومن المرجح أيضا أن تواكب تصميمات منتجاتها أحدث الاتجاهات بسرعة.





تعمل شركات الحلويات في كوريا الشمالية بنشاط على تطوير منتجات جديدة للوجبات الخفيفة. وينتج مصنع "كَم كب" للأغذية، الذي زاره الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" مرتين، أكثر من ألف نوع من الأطعمة الخفيفة والمشروبات. وأخيرا، فإنه يمكن من خلال تحليل الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية، التعرف على الوضع الاجتماعي والنظام الاقتصادي المتغير في الدولة الشيوعية.