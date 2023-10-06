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جونغ كوك يحتل المركز 5 في جدول بيلبورد للأغاني الفردية

#أخبار الساحة الفنية l 2023-10-11

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music
احتل المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" المركز الخامس في قائمة "بيلبورد هوت 100" الأمريكية للأغاني الفردية بأغنيته الفردية الثانية "ثري دي" التي كان قد أصدرها يوم 29 سبتمبر.
وقالت "بيلبورد" في موقعها على الإنترنت إن أغنية "3 دي" جاءت في المركز الخامس، وأن "جونغ كوك" نجح بأغنيته الجديدة في دخول فئة المراكز العشرة الأولى للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه أول عضو من أعضاء "بي تي إس" يتمكن من إحراز هذا الإنجاز بأغانيه الفردية عدة مرات.
وكان المطرب "جونغ كوك" قد تمتع بشعبية واسعة النطاق على مستوى العالم بأغنيته الفردية الأولى "سِفِن" الصادرة في شهر يوليو الماضي حيث احتل المركز الأول في قائمة "بيلبورد هوت 100" وقائمة "بيلبورد 200" العالمية.
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