النقاد الموسيقيون يختارون تشو يونغ بيل كأفضل مطرب كوري في العصر الحديث

تم اختيار الفنان "تشو يونغ بيل" الذي يطلق عليه بلقب ملك الغناء، كأفضل مطرب كوري في العصر الحديث من قبل 39 من نقاد الموسيقى الشعبية.

وطبقا لنتائج مسح تم إجراؤه مؤخرا على 39 من نقاد الموسيقى الشعبية، اختار 35 منهم الفنان "تشو" كأفضل مطرب كوري من بين 43 مطربا ومطربة.

وقد بدأ المطرب "تشو يونغ بيل" ممارسة نشاطه الغنائي كعضو في فرقة "إتكينز" لموسيقى الروك في عام 1968، ثم أطلق نشاطه كمطرب منفرد بالكشف عن أغنية "ارجع إلى ميناء بوسان" في عام 1976.

وتبين أن "تشو" يستعد حاليا لإصدار ألبومه الكامل الجديد العشرين هذا العام احتفالا بمرور 55 عاما على ظهوره الأول في الساحة الغنائية.

وقال الناقد "بارك هيو جيه" إن المطرب "تشو" هو مستكشف الصوت، وأن حياته عبارة عن مقطع عرضي من تاريخ الموسيقى الشعبية الكورية.