الاحتفال بيوم الهانغل في الولايات المتحدة

يصادف يوم 9 أكتوبر من كل عام "يوم الهانغل"، وهو يوم عطلة وطنية لإحياء ذكرى إنشاء ونشر الحورف الكورية "هانغل"، والاحتفاء بتميزها. ولم تنشأ الهانغل بشكل طبيعي، ولكن تم إنشاؤها بشكل إبداعي على يد الملك سيجونغ العظيم، وهي لغة علمية وعقلانية للغاية، وتميزها معترف به في جميع أنحاء العالم.

ومع إنشاء الأبجدية الكورية هانغل، أصبح من الممكن التعبير بحرية عن اللغة الكورية، والهروب من إزعاج استعارة الحروف الصينية. واليوم أحرزت كوريا تقدمًا في مجالات مختلفة مثل الثقافة والاقتصاد والسياسة، مما وضعها على قدم المساواة مع العديد من الدول الرائدة حول العالم.

ويوم الهانغل هو يوم تم تأسيسه لإحياء ذكرى إنشاء الهانغل وتكريم تميزها وجدارتها. وفي الولايات المتحدة أيضا، أقيمت فعاليات مختلفة لإحياء ذكرى يوم الهانغل وتكريم الملك سيجونغ العظيم.

تم مؤخراً تنصيب تمثال للملك سيجونغ العظيم في حرم كلية مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتم إنفاق ما مجموعه 50 ألف دولار لإنتاج التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 244سنتيمترا وعرضه 1.22 متر، وقد أنشأته المؤسسة الثقافية الإمبراطورية الكورية بدعم من أحد أحفاد عائلة جوسون الملكية. وتعد هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم فيها تنصيب تمثال للملك سيجونغ في حرم جامعي.

ويوجد حاليًا أكثر من 1000 طالب يدرسون اللغة الكورية في تلك الجامعة، وعندما يدخلون المبنى الذي يقع فيه قسم اللغة الكورية، سيواجهون تمثالًا للملك سيجونغ العظيم، مخترع الأبجدية الكورية. وتتوقع المؤسسة التي أقامت التمثال أن ينمو اهتمام الطلاب بكوريا واللغة الكورية من خلال إقامة تمثال للملك سيجونغ في إحدى الجامعات الأمريكية. وفي هذا الصدد، قال عميد كلية لوس أنجلوس أمانويل جيبرو: "ستتاح للطلاب فرصة لتعلم التاريخ والتعرف على مساهمة الملك سيجونغ في أثناء مرورهم بهذا التمثال".

وعلاوة على ذلك، أعلن مجلس مدينة لوس أنجلوس رسميًا أيضًا عن يوم الهانغل. ومن الآن فصاعدا، سيتم الاحتفال هناك بيوم الهانغل في التاسع من أكتوبر من كل عام. وفي هذا العام، احتفالًا بيوم الهانغل، أقيمت فعالية في لوس أنجلوس للترويج لجمال الهانغل وتعريف المواطنين الأمريكيين بها. وأعرب المشاركون في هذا الحدث عن سعادتهم بتلقيهم أوراقا مكتوبا عليها أسماؤهم باللغة الكورية، قائلين إنها تبدو وكأنها عمل فني أكثر من كونها كتابة.

وفي الوقت نفسه، يخطط المركز الثقافي في لوس أنجلوس لعقد فعاليات طوال هذا الأسبوع للترويج لتميز الأبجدية الكورية، بما في ذلك معرض لنسخة نادرة من كتاب "جيك جي직지" المطبوعة بالأبجدية الكورية.