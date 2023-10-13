تنظيم بطولة كأس العالم 2030 في المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال

من المتوقع أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 في 3قارات وهي إفريقيا وأوربا وأمريكا الجنوبية.

فقد اختار الاتحاد الدولي كرة القدم المغرب في إفريقيا وإسبانيا والبرتغال في أوربا لاستضافة هذه البطولة العالمية.

كما قرر الاتحاد الدولي أن بعض المباريات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية، ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي لإحياء الذكرى المئوية لكأس العالم.

الجدير بالذكر أن أوروغواي هي الدولة المضيفة لأول بطولة لكأس العالم أقيمت عام 1930.

وقال رئيس الاتحاد "جاني إنفانتينو" في بيان إن الاتحاد الدولي ورياضة كرة القدم يتحدان معا في عالم منقسم، موضحا أن مجلس الاتحاد قرر الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم بالطريقة الأنسب.