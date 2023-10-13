زيارة وزير الاتصالات السعودي لمقر نايفر الجديد

قام عدد من المسؤولين الحكوميين السعوديين مؤخرا بزيارة المقر الجديد لشركة البوابة الكورية "نيفر".

وقالت الشركة في السادس من أكتوبر الجاري إن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي "عبد الله عامر السواحة" قد قام في اليوم السابق بزيارة مبنى "نيفر واحد سبعة ثمانية أربعة" في مدينة صونغ نام في مقاطعة كيونغ كي، وهو "مبنى التقارب التكنولوجي" الذي يدمج التكنولوجيا المتطورة مع الفضاء.

واطلع الوزير السعودي والوفد المرافق له على مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة في المبنى، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنية التوائم الرقمية التي تمثل نماذج رقمية مرتبطة بأشياء حقيقية. كما ناقشوا إمكانية التعاون التكنولوجي مع كبار مسؤولي الشركة بمن فيهم الرئيسة التنفيذية للشؤون الخارجية "تشيه صون جو".

وقد سبق أن زار وزير الإدارة الذاتية والإسكان السعودي "ماجد الحقيل" مقر نيفر أيضا في شهر نوفمبر من العام الماضي حيث تم توقيع اتفاقية عمل للتحول الرقمي الوطني بين وزارة الإدارة الذاتية والإسكان السعودية والشركة الكورية.