تبرع ديه او بـ220 مليون وون لإنشاء مركز تعليمي في العراق

أعلنت شركة ديه او للهندسة والإنشاءات يوم السادس من أكتوبر أنها تبرعت بمبلغ 220 مليون وون، أي ما يساوي حوالي 170 ألف دولار، للجنة الكورية لمنظمة اليونيسيف الشهر الماضي لإنشاء مركز تعليمي للرضع والأطفال الصغار في العراق.

وجاءت هذه التبرعات تنفيذا لاتفاقية أنشطة المساهمة الاجتماعية العالمية التي أبرمتها الشركة الكورية مع اللجنة الكورية التابعة للمنظمة العالمية في شهر أغسطس من العام الماضي.

وقررت شركة ديه او واليونيسيف توفير بيئة تعليمية جيدة لحوالي 750 طفلا عراقيا من خلال إنشاء مركز تعليمي للرضع والأطفال الصغار، مجهز بمرافق لمياه الشرب والصرف الصحي ومساحات للتعلم في خمس مدارس في منطقة الفاو في محافظة البصرة في جنوب العراق.

يشار إلى أن ديه او تواصل تقديم الدعم المستمر للكوارث واسعة النطاق التي تحدث في الخارج. فبدءا من التبرع بمبلغ 100 مليون وون لمعالجة أضرار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في أوائل هذا العام، قدمت نصف مليون دولار لمنكوبي الفيضانات في ليبيا الشهر الماضي.

كما ظلت تقوم بالتعاون مع "مجموعة كوريا للموئل" بتنفيذ مشروع لتحسين البيئة السكنية للمساهمين في الاستقلال ومشروع لتحسين البيئة السكنية للمحرومين في كوريا، حيث تعمل باستمرار على تحقيق النمو مع المجتمع المحلي وترسيخ مكانتها كشركة تفي بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال توسيع أشكال مختلفة من أنشطة المساهمة الاجتماعية داخل وخارج البلاد.