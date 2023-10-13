إقامة معرض خاص لأعمال الرسم الكورية واللبنانية والسورية البارزة في سيول

يقام حاليا في كوريا معرض للرسم يسمح بمشاهدة عدد من أعمال الفنانين الذين يمثلون كوريا ولبنان وسوريا في القرن العشرين في مكان واحد.

وقال المركز الوطني الثقافة الآسيوية التابع لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة مؤخرا إن معرض "تحسين الحياة اليومية" التابع لشبكة "إيه سي سي " الآسيوية سوف يستمر في القاعة رقم 6 بمركز الإبداع الثقافي حتى الـ3 من شهر ديسمبر القادم.

الجدير بالذكر أن معرض"تحسين الحياة اليومية" هو المعرض الأول بعد تركيب نظام للمحافظة على ثبات درجة الحرارة والرطوبة في قاعة العرض. يذكر أيضا أن الشركة قامت من أجل إقامة هذا المعرض الخاص بتركيب إضاءة مخصصة للوحات حتى يمكن مشاهدة الأعمال الفنية في أفضل بيئة.

ويقدم هذا المعرض أعمال فنانين من مختلف البلدان الذين جربوا أساليب الرسم الغربية المختلفة ثم طوروا أساليب رسم فريدة خاصة بهم في القرن العشرين.

ويمكن فيه التعرف على المسارات الفنية لـ6 فنانين ضمن نفس الخلفية التاريخية، وهم الفنانون الكوريون: "كيم هوان كي"، و"أوه جي هو"، و"إيم جيك سون"، و"تشون كيونغ جا"، والفنان اللبناني "أمين الباشا" والفنان السوري "فاتح المدرس".

وقد تعرف الفنانون الكوريون على اتجاهات الفن الأوربي من خلال الدراسة في اليابان خلال فترة الاستعمار الياباني لكوريا، بينما تعرف عليها الفنانان اللبناني والسوري في فترة الانتداب الفرنسي لبلديْهما.

وكانت لوحة الصورة الذاتية للفنان "أوه جي هو" لدى عائلة الفنان، وقد تم عرضها لأول مرة في هذا المعرض. فقبل أن يتوفى الفنان "أوه"، ترك رسما لنفسه بقلم الرصاص.

أما لوحة "طريق العودة" فقد رسمها الفنان "كيم هوان كي" في خمسينيات القرن الماضي وأظهر من خلالها شوقه إلى وطنه وهويته كفنان كوري في صورة امرأة كورية تقليدية.





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وبالنسبة للوحة "سابيتا" للفنان فاتح المدرس، فهي تصور مشهد مدينة تقع في شمال غرب سوريا، وهي تعكس التجربة المرئية للفنان في الريف حيث نشأ وهو يرى الهضاب والسهول والصحاري الشاسعة عندما كان طفلا.

ويمكن للزوار مشاهدة المعرض كما لو كانوا في رحلة عبر لوحات من شرق وغرب آسيا، مما يظهر الأصالة الفريدة لبعضها البعض من حيث المناخ والأرض والثقافة.

وقال "لي كانغ هيون" مدير المركز الوطني للثقافة الآسيوية إن المركز يبذل جهودا كبيرة ليكون بمثابة منصة لتعزيز التبادلات في المنطقة الآسيوية، كما أنه يقدم لوحات الرسم الحديثة في غرب آسيا والتي من النادر مشاهدتها في كوريا.