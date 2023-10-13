صادف التاسع من شهر أكتوبر، يوم الـ"هانغُل" أي الأبجدية الكورية. بهذه المناسبة، تمت إقامة مناسبات احتفالية، من بينها برز المهرجان الذي أقيم في ميدان "كوانغ هوا مون" حيث يوجد تمثال الملك "سيجونغ" مبتكر الأبجدية الكورية بمشاركة عدد كبير من المواطنين الكوريين والأجانب من مختلف البلدان.

وقد استهدف المهرجان كتابة بعض الجمل الكورية باستخدام الفرشاة، وكان من بين المشاركين أجانب، منهم "صوفيا" من مصر.

علما بأنها مشهورة في المجتمع الكوري إلى حد كبير بمهارة الخط العربي. حيث كتبت "أيها الحالم، حتى في الظلام، لا تتوقف عن مسيرتكَ الطويلة والشاقة على أساس الأضواء المتألقة من بعيد".

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاركة وهي فتاة من السودان وقد كتبت اسمها فاطمة باللغة الكورية بشكل واضح وجميل، كما كتبت: "سوف نجد الإجابة مثلما وجدناها دائما"، وبعض الجمل الأخرى، كأنها استمتعت بكتابة اللغة الكورية بالفرشاة.