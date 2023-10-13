أكبر طوك كوري بطول 1،624 مترا

أن "인절미" هو نوع من الكعك الكوري المعروف بـ "طوك"، وإنه مصنوع من الأرز الدبق، وشكله مربع عموما، وتتم تغطيته بمعجون دقيق الفول لزيادة المذاق.

ويتناوله الشعب الكوري كحلوى بعد تناول الطعام، أو كوجبة طعام بدلا من الأرز أو الخبز، وهو مفضل بين كل الفئات العمرية.

وقد تم مؤخرا تسجيل أطول كعكة من هذا النوع بطول 1624 مترا، في منطقة "كونغ جو" موطن ذلك الكعك، في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ". وهذا الرقم كسر السجل السابق لكعكة بلغ طولها 1233 مترا في عام 2010.

تمت عملية صنع الكعكة بمشاركة 200 من عامة الناس والسياح، على 180 طاولة، وباستخدام 3 أطنان من الأرز. وبعد اكتمال صنع الكعكة، فقام مركز السجلات الكوري بقياس مراحل صنعها وطولها، ومدى توافقهما مع الأحكام اللازمة في التحدي لتصبح سجلا جديدا، ثم حصلت هذه الكعكة على اعتراف عالمي كأطول كعكة.

كانت هذه المناسبة فرصة وضع الناس لاهتمام بهذا النوع من الكعك، مثل التاريخ وتسميته. حيث جاء ظهوره في عام 1624 خلال فترة الملك "إين جو" من سلالة "جوسون"، حيث وقع انقلاب من مساعديه، واحتل أصحاب الانقلاب العاصمةَ، وبالتالي اضطر الملك لمغادرة القصر متوجها إلى مدينة "كونغ جو".

وظهر هذا الكعك وسط تلك الاضطرابات، وحول تسميته بهذا الاسم، فقد أكل الملك ذلك الكعك الذي قدمه سكان المنطقة، فأعجبه، فسأل مساعديه عن اسم الذي قدّم الكعك فقالوا إن اسم عائلته هو "إيم"، فقال الملك إن كعكة "إيم" مذاقها حلو ولذيذ جدا.

أما معنى "جول مي" هو "المذاق الرائع"، لذلك أصبح اسم هذا الكعك "إيم جول مي"، أي "الكعك ذو المذاق الرائع الذي صنعه شخص اسمه "إيم"، لكن اسمه تغير فيما بعد إلى "إين جول مي". ونظرا لأن الانقلاب وقع في عام 1624، فبلغ طول الكعكة 1624 مترا.