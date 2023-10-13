(3) 얼굴이 활짝 폈어

준기네: 동백아 예뻐졌다.

دونغ بيك ما هذا الجمال.

백반: 어이구야 커튼도 걷었네. 구르프도 말았는가베.

رفعت جانبي شعرها وربنا وضعت بعض البكرات.

준기네: 응 얼굴이 활짝 폈어.

لقد أصبحت أجمل بكثير.

동백: 저 어제 잠을 잘 못 자서 좀 거칠한데...

أنا متعبة قليلا لأنني لم أنم جيدا يوم أمس...

준기네: 잠을 못 잤어? 잠을 왜 못 잤어?

لماذا لم تنامين جيدا؟ لماذا؟

떡집: 아이고 이게 말이 댜? 총각이 애 딸린 여자를 왜 만나.

هل هذا يجوز؟ لماذا يقابل شاب أعزب امرأة لديها طفل؟

왜? 나는 드라마 얘기하는 겨.

ماذا؟ أتحدث عن تلك الدراما؟

아니 이게 현실적으로 가능키나 한가 말이지.

هل هذا ممكن واقعيا؟

남자가 하자 아니면 여자가 김칫국이지.

إذا لم يكن الشاب لديه مشكلة إذا الفتاة تعيش في الوهم....





شرح التعبير

حال لوتصف تفتح الزهور :활짝

: فعل ويعني تفتح الزهور피다

يستخدم التعبير "얼굴이 활짝 피다" عندما يبدو وجه الشخص الآخر صحيا أو أجمل من السابق. وفي الأصل يستخدم الحال "활짝" لوصف الزهور وهي في حالة تفتح كامل. والفعل "피다" أيضا يعني تفتح الزهور بشكل أساسي...وإذا قلنا 꽃이 활짝 피다 سيعني هذا أن الزهور متفتحة بالكامل وليس قليلا.

لذا يستخدم هذا التعبير كاستعارة لوصف شخص آخر يبدو وكأن وجهه في حالة تفتح كامل كالوردة. وإذا رغبنا في وصف امرأة لنقول إنها تبدو أجمل من السابق سنستخدم التعبير في زمن الماضي: "얼굴이 활짝 폈다"





شرح الأمثلة

1

가: 너 요즘 얼굴이 활짝 폈다. 뭐 좋은 일 있니?

أ.وجهك مشرق هذه الأيام. هل يوجد خبر سعيد؟

나: 글쎄, 마음이 좀 더 편안해져서 그런 건가?

ب.لا أبدا، ربما لأنني أشعر ببعض الاطمئنان.

2

가: 네 얼굴이 활짝 폈구나. 사랑하면 예뻐진다더니 정말 그런가 보다.

أ.وجهك مشرق بالكامل. يقولون إن المرء يصبح أكثر جمالا عندما يقع في الحب ويبدو أنه كلام صحيح.

나: 그렇게 보인다니 다행이네.

ب. من الجيد أنني أبدو هكذا.



