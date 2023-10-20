صفية الهاشمي: الشغف يوصل الفنان إلى النجوم

الفنانة الإماراتية/ صفية الهاشمي تزور كوريا حاليا، وتشرح في مقابلة خاصة مع القسم العربي كيف بدأت مسيرتها الفنية في عام 2018، حيث كانت تبحث عن شغفها بعد دراستها لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، وبالتالي التحقت بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، التي كانت قد اُفتتحت في نفس العام أيضا.









الفنانة صفية شاركت في العديد من المعارض داخليا وخارجيا، وتقول إن الإنسان ابن بيئته، ولذلك فهي تستلهم أعمالها من ثقافة وتاريخ وتطورات دولة الإمارات، التي هي متشابهة مع الثقافة العريبة عموما، لكن الإمارات تتميز بوجود مواطنين من مختلف دول العالم، وذلك بناء على مبدأ تقبل الآخرين والتسامح والسلام.

وتتحدث أيضا عن إمارة الفجيرة وتقول إنها جميلة وتتميز بطبيعتها أكثر، حيث يوجد فيها البحر في مواجهة الجبل وبينهما مزارع، وقد حدثت فيها مؤخرا نهضة ثقافية كبيرة.









وتشرح الفنانة الإماراتية صفية الهاشمي فلسفتها الفنية، حيث تقول إن الفنان يكون لديه دائما معاناة لكي يبدع، وأن فلسفتها الفنية قائمة على ثلاثة قواعد: أولها التغذية البصرية من خلال الاطلاع على أعمال الفنانين الآخرين في المعارض والمتاحف، مع الانفتاح على كل أنواع الفنون، وثانيا: العمل المثابرة بشكل مستمر، وثالثا وأخيرا: الشغف الذي يمكن أن يوصل الإنسان إلى النجوم.

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