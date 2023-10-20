توقيع مذكرة تعاون بين كوريا والإمارات في المجالات البحثية والعلمية

وقع معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة "هانكوك" الكورية للدراسات الأجنبية مذكرة تعاون مع مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، بهدف الاستفادة من الخبراء والخبرات المتراكمة لدى الجانبين في المجالات البحثية والعلمية، والتدريب والتطوير.

وتم توقيع هذه المذكرة بين مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية "يو دال سونغ" ومدير إدارة المؤتمرات والاتصال الاستراتيجي في مركز تريندز "عبد الله الحمادي".

كما تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز وتفعيل المشاركة والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الدراسات والبحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبراء والباحثين.