الشباب في الجزائر يولون الاهتمام باللغة الكورية

لم يعد اهتمام الجزائريين بتعلم اللغات الأجنبية يقتصر على الإنغليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية، بل أصبحت لغات الدول الآسيوية المتطورة اقتصاديا وتكنولوجيا تحظى بإقبال أكبر مما كان عليه سابقا.

ويرجع السبب في هذا الإقبال إلى الشباب الجزائريين الذين يطمحون للسفر إلى الدول الآسيوية والعمل فيها، أو الذين يريدون أن يتيحوا لأنفسهم فرصة التعامل مع شركاتها التجارية والاقتصادية داخل وخارج الجزائر.

وفي هذا الصدد، أتاحت السفارة الكورية في الجزائر فرصة التنافس لتعلم اللغة الكورية، وتشجيع الراغبين في ذلك، وتمكينهم من التواصل مع شركات كورية لديها استعداد لتوظيف شباب جزائريين ناطقين باللغة الكورية.

وذلك على هامش نهائيات مسابقة التحدث باللغة الكورية التي نظمتها السفارة الكورية يوم العاشر من أكتوبر الجاري في قصر الثقافة "مفدي زكريا" ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي.

وفي حوار مع صحيفة "الشروق" الجزائرية، قال السكرتير الأول في السفارة الكورية في الجزائر "بارك سانغ وان" إن الثقافة الكورية أصبحت منتشرة في العالم، وأن الدراما الكورية تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن بعض المسلسلات الكورية حققت نجاحا كبيرا في جميع الدول العربية، خاصة في شمال إفريقيا، بما في ذلك تونس والجزائر والمغرب.

وأضاف أن الحكومة الكورية لديها خطة متوسطة وبعيدة المدى لنشر اللغة والثقافة الكورية في جميع أنحاء العالم، من خلال معهد الملك "سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية.

وأكد "بارك" أن السفارة الكورية تعمل جاهدة من أجل فتح مركز لتعليم اللغة الكورية في الجزائر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون فرع معهد "سيجونغ" جاهزا في الجزائر قريبا.

كما أشار إلى احتمال أن يتم توفير فرص عمل للفائزين بالجوائز في مسابقة التحدث باللغة الكورية، كمترجمين في الشركات الكورية العاملة في الجزائر، أو كوسطاء بين الشركات الكورية والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.