منظمة كورية تقدم مساعدات لدعم الاستجابة للاشتباكات بين إسرائيل وفلسطين

قررت منظمة "أنقذوا الأطفال" في كوريا الجنوبية، وهي منظمة غير حكومية دولية معنية بالدفاع عن حقوق الأطفال، تقديم مبلغ 100 ألف دولار لتخصيصها في دعم الاستجابة لوضع الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

فمع تفاقم الوضع في قطاع غزة وإسرائيل نتيجة للاشتباكات المسلحة، وزيادة الأضرار التي لحقت بالأطفال، أصدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية الفئة الثالثة من مستوى الاستجابة للكوارث، وصنفت فلسطين كدولة ذات أولوية في الدعم.

ووسط تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وفلسطين، ارتفعت حصيلة القتلى الأطفال في قطاع غزة إلى 724 طفلا على الأقل، و3 أطفال في الضفة الغربية.

وتعد منظمة "أنقدوا الأطفال" الدولية إحدى أكبر المنظمات المدنية التي تمارس أنشطة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أطلقت أنشطتها في فلسطين في عام 1953، وفي قطاع غزة في عام 1973.

وتقدم المنظمة مساعدات إنسانية للأطفال وأسرهم في فلسطين، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات صديقة للأطفال، وتوفير الأغذية والمأوى والضروريات اليومية، إلى جانب الدعم التعليمي.

ووقعت المنظمة اتفاقية عمل مع مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقامت بموجبها بتوزيع 500 وحدة من مستلزمات النظافة ومياه الشرب ضمن الجهود الرامية إلى توفير إمدادات الإغاثة الطارئة إلى ملاجئ الطوارئ المخصصة في جنوب غزة.