تنظيم جلسة للتبادل الأدبي الدولي بحضور الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي

من المقرر أن تنظم مؤسسة "إنتشون" الثقافية الكورية أمسية للتبادل الأدبي الدولي في سيول يوم الثالث والعشرين من أكتوبر.

وستستضيف أمسية هذا العام كلا من الكاتبة الفلسطينية "عدنية شبلي" لتتحدث عن أدبها والوضع الراهن في فلسطين، والكاتبة البريطانية من أصل هندي "بريا باسل" للتحدث عن الكتابة عن الهجرة إلى أوربا، وحقوق الإنسان، والسلام، والاستعمارية الجديدة.

وسيحضر أمسية التبادل الأدبي الدولي البروفسور "كيم ميونغ هوان" الأستاذ في قسم الأدب الإنغليزي بجامعة سيول الوطنية وعميد مدرسة "رفيق الطريق" الأدبية، و"يوم مو يونغ" رئيس مؤسسة "إنتشون" الثقافية، و"تشو يونغ سون" رئيس رابطة المحامين من أجل الديمقراطية، وعدد من الكتاب والروائيين والشعراء الكوريين إلى جانب الجمهور الكوري الذي يهتم بالأدب الأجنبي.

ومن المتوقع أن يتم في الأمسية المرتقبة مناقشة سبل تنمية التبادل الأدبي بين كوريا الجنوبية وفلسطين، كما من المتوقع أن تكون فرصة للكوريين للتعرف على الأدب الفلسطيني العربي.

و"عدنية شبلي" هي كاتبة فلسطينية تقيم في برلين وفازت مرتين بجائزة "مؤسسة عبد المحسن القطان" للكتاب الشباب عن روايتيها "مساس" و"كلنا بعيد بذات المقدار عن الحب".

وكان من المقرر أن تحصل "عدنية شبلي" اليوم الجمعة على جائزة الأدب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي افتتح يوم الثامن عشر من أكتوبر ويستمر انعقاده حتى الثاني والعشرين من أكتوبر، لكن بعد احتجاجات على عبارات في روايتها "تفصيل ثانوي" والتي وصفت بمعاداة السامية تم إلغاء حفل منحها الجائزة.

وأثار إلغاء حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية في معرض فرانكفورت للكتاب بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، إدانات من مؤلفين بارزين، بينما انسحب العديد من دور النشر العربية من المعرض.