كوريا والمغرب تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال صناعة ألعاب الفيديو

التقى المؤسس والمدير العام لشركة "بروكسي بلانت" الكورية لألعاب الفيديو "بارك يونغ موك" يوم الاثنين الماضي مع وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي "محمد المهدي بنسعيد".

وكان ذلك اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص مجال صناعة ألعاب الفيديو، نظرا لما يشكله من أهمية في السوق الدولية بالنظر لحجم عائداته.

وأطلع الوزيرُ المغربي "بنسعيد" المسؤولَ الكوري "بارك" على رؤية المغرب في مجال صناعة ألعاب الفيديو، وهو المشروع الطموح الذي تشتغل عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية.

وقال "بنسعيد" إن العمل انطلق أولا بتجهيز قاعات دور الشباب بفضاءات للألعاب الإلكترونية، والعمل مع مؤسسات لخلق فضاءات أخرى تخص البرمجة والابتكار.

وأوضح أن المغرب تقوم بإنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية تضم شركات وطنية ودولية ناشئة في هذا المجال، مع تنظيم معرض لصناعة الألعاب الإلكترونية في العام القادم.

ومن جانبه، قدم مدير شركة "بروكسي بلانت" الكورية نبذة عن استراتيجية شركته في مواكبة وتتبع صناعة الألعاب الإلكترونية، والفرص التي يمكن استغلالها لتطوير هذه الصناعة، وكيفية مساهمتها في الناتج المحلي، ومدى جذبها للاستثمارات الأجنبية وخلقها لفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

يشار إلى أن المغرب ترغب في خلق فرص عمل وجلب استثمارات من خلال صناعة الألعاب الإلكترونية على اعتبار أن المغرب توفر مناخا قويا للأعمال وكفاءات وطاقات مهمة في هذا المجال.