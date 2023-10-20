الحكومة الكورية ترسل وفدا تسويقيا إلى معرض إكسباند نورث ستار دبي

أقيم معرض "إكسباند نورث ستار"، وهو أكبر معرض دولي للشركات الناشئة لصناعات المعلومات والاتصالات، خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من أكتوبر الجاري في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 1800 شركة من 100 دولة.

واستهدف المعرض منح الشركات المشاركة فرصا للتواصل واستكشاف التمويل وتبادل الخبرات مع نظيراتها من جميع أنحاء العالم.

وقد شارك في هذا المعرض وفد تسويقي كوري يتكون من مسؤولين من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوكالة الوطنية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورابطة صناعة البرمجيات، إضافة إلى 60 شركة رقمية كورية.

وخلال مشاركتها في المعرض، أجرت الشركات الكورية عددا من الاستشارات ووقعت بعضا من الصفقات ومذكرات التفاهم مع نظيراتها من مختلف دول العالم، بما في ذلك صفقة بقيمة 4.5 مليون دولار وقعتها شركة لتصدير الأجهزة الخاصة بغسيل الكُلى، وصفقة أخرى وقعتها شركة بقيمة مليون دولار لتصدير التقنية الخاصة بالأمن السيبراني وترخيص الحلول القياسية لأمن البريد الإلكتروني.

وعلى هامش حضوره المعرض، أجري رئيس الوفد الكوري ومدير مكتب سياسات المعلومات والاتصالات في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كانغ دو هيون" لقاءيْن مع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، حيث تبادل معهما الآراء حول السياسات الرقمية العالمية وسبل تعزيز التعاون الرقمي، وقدم لهما شرحا حول ميثاق الحقوق الرقمية في كوريا الجنوبية.