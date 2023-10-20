تعاون كوري سعودي لتنمية صناعة الأفلام السينمائية في نيوم

أعلن مجلس الأفلام الكوري وقطاع الصناعات الإعلامية في مشروع نيوم السعودي عن مشاركة استراتيجية تهدف إلى رعاية المواهب الوطنية الواعدة وتوفير التدريب الشامل للجيل الجديد من المتخصصين في مختلف مجالات صناعة الأفلام السينمائية في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه المشاركة الاستراتيجية، سيتم توفير برامج للتدريب والتطوير تقدمها الأكاديمية الكورية لفنون السينما التابعة لمجلس الأفلام الكوري، وخيارات متنوعة لصناع المحتوى السينمائي والتلفزيوني من الطموحين وذوي الخبرة في نيوم. كما سيتم أيضا تأهيلهم للعمل في عدد من المشروعات المحلية والإقليمية الدولية.

وتشمل البرامج التدريبية مختلف التخصصات في صناعة الأفلام، بما في ذلك الإنتاج، والإخراج، وكتابة السيناريو، والتصوير السينمائي، والهندسية الصوتية، إلى جانب ورش عمل ودورات وبرامج في مسارات أخرى.

ومن المقرر أن يتم إطلاق برامج التعاون في الربع الأول من العام القادم بدءا من دورة تدريبية وورشة عمل في فن الإخراج ستعقدان في المركز الإعلامي في نيوم، وهو أكبر مركز للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، أعرب المدير العام لقطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم عن سعادته بالمشاركة مع مجلس الأفلام الكوري لدعم الموهوبين السعوديين في صناعة الأفلام، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاركات تسهم في تطوير صناعة السينما في السعودية والعالم أيضا.

ومن جهته، أعرب "بارك كي يونغ" رئيس مجلس الأفلام الكوري عن سعادته بأن يتشارك المجلس مع نيوم في رعاية مسيرة صناع الأفلام السعوديين بما يثري مستقبل السينما العالمية، وقال إن المجلس على ثقة بأن التعاون بينه وبين نيوم السعودية سوف يتطور ليصبح أكبر وأشمل في المستقبل.