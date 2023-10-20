كوريا والإمارات تتفقان على زيادة عدد الرحلات لناقلاتهما الوطنية

وقعت كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية.

وجاء توقيع هذه المذكرة التي تضمنت الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية ليصبح إجمالي عدد الرحلات 21 رحلة أسبوعيا، لتلبية الطلب المتزايد على السفر، وذلك في ختام المباحثات الجوية التي عقدت في سيول يومي الثاني عشر والثالث عشر من أكتوبر الجاري.

ووقع المذكرة عن الجانب الكوري "كيم يونغ كوك" المدير العام لسلطة الطيران المدني الكوري، فيما وقع عن الجانب الإماراتي "عمر بن غالب" نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني.

لؤلؤة: وقال مدير عام الهيئة العامة الإماراتية للطيران المدني "سيف محمد السويدي" إن توقيع هذه المذكرة التي تضمنت زيادة حقوق النقل الجوي للناقلات الوطنية، سيكون له أثر إيجابي على اقتصاديْ البلدين.

وأضاف أن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تربطهما علاقات متميزة وخاصة في ظل المشاركة الاستراتيجية لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، مثل الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة والطاقة النووية والاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الفضاء ومواجهة تغير المناخ.

وأكد أن المذكرة ستسهم في تعزيز تنافسية خدمات النقل الجوي للإمارات العربية المتحدة، ودعم التعاون الاقتصادي والسياحي مع كوريا الجنوبية.