ثلاثة مستشفيات كورية كبيرة ضمن أفضل 10 مستشفيات في مجال رعاية مرضى السرطان

في "التقييم العالمي للمستشفيات لعام 2024 من خلال المجال السريري" الذي أجرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية الأسبوعية، تم تكريم ثلاثة مستشفيات كورية كبيرة لتميزها في رعاية مرضى السرطان وتم تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى. وبحسب إعلان مجلة نيوزويك يوم 14 من الشهر الجاري، ففي تصنيف مستشفيات السرطان العالمية لهذا العام، احتل مركز إم دي أندرسون للسرطان في الولايات المتحدة المركز الأول، ومركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان ومايو كلينك المركزين الثاني والثالث.

وقد أظهرت الولايات المتحدة مكانتها كدولة طبية متقدمة من خلال وضع خمسة مستشفيات محلية في المراكز العشرة الأولى في مجال علاج السرطان، وهو أكبر عدد في العالم. وبالنسبة لكوريا الجنوبية، تم تصنيف إجمالي ثلاثة مستشفيات ضمن أفضل 10 مستشفيات في مجال رعاية مرضى السرطان، على رأسها مستشفى سام سونغ سيول الذي حصل على المركز الخامس، يليه مركز آسان الطبي في سيول الذي حصل على المركز السادس، ومستشفى جامعة سيول الوطنية الذي حصل على المركز التاسع. ونتيجة لذلك، أصبحت كوريا الدولة الثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة، التي تمتلك أفضل المستشفيات في مجال رعاية مرضى السرطان.

وكانت تلك نتيجة استطلاع عبر الإنترنت أجرته مجلة نيوزويك بالتعاون مع شركة ستاتيستا، وهي شركة ألمانية عالمية لأبحاث التسويق، واستهدفت الطواقم الطبية في أكثر من 30 دولة على مدى شهرين بدءا من يونيو الماضي.

وبالنظر إلى المستشفيات المحلية الكبيرة المصنفة ضمن أفضل 10 مستشفيات على مستوى العالم في فئة رعاية مرضى السرطان، فإن مستشفى سام سونغ سيول للسرطان، الذي احتل المرتبة الخامسة، حافظ على مكانته الأولى في آسيا لمدة عامين متتاليين. ومنذ افتتاح أكبر مركز متخصص للسرطان في آسيا في عام 2008، يقدم هذا المستشفى نتائج علاج السرطان على مستوى عالمي استنادا إلى التقنيات المتطورة مثل العلاج بالخلايا CAR-T ومركز العلاج الدقيق للسرطان والعلاج بالبروتون.

وفي الوقت نفسه، احتل مركز آسان الطبي في سيول المركز الثالث على مستوى العالم في مجال أمراض الغدد الصماء، بعد مستشفى مايو كلينيك ومستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة، حيث يقف جنبا إلى جنب مع أفضل المؤسسات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف هذا المستشفى ضمن أفضل 10 مستشفيات على مستوى العالم في خمسة مجالات سريرية، بما في ذلك جراحة المسالك البولية، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض العصبية، بالإضافة إلى علاج السرطان وأمراض الغدد الصماء.