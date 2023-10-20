(4) 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다

용식: 저도요, 다이애나비가 살아온대도 임수정이 나 좋다고 덤벼도요...

وأنا أيضا، حتى لو عادت الأميرة ديانا للحياة أو قالت الممثلة إيم سو جونغ إنها تُحبني.

동백: 누구요?

من؟

용식: 이 이 이 임수정이요.

إيم، إيم، إيم سو جونغ.

동백: 임수정이 왜 그러겠어요?

لماذا ستقول إيم سو جونغ هذا؟

용식: 어쨌든 동백씨랑 안 바꿔요.

على كل، لن استبدلك بها.

동백: 내가 뭐 자기 건가,,,

تتحدث وكأنني معك بالفعل...

용식: 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다.

من يعلم ماذا سيحدث؟





شرح التعبير

두고 보다 : تعني الانتظار لفترة معينة لنرى نتيجة شيء ما

겁니다: نهاية التعبير هي اختصار لـ"-것 입니다"

يعني التعبير إنه فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالإنسان يجب أن ننتظر مرور بعض الوقت لنرى النتيجة. قد لا نتمكن من التكهن بالنتيجة إذا نظرنا لحالنا الماضي أو الحاضر ويجب الانتظار لبعض الوقت لنرى النتيجة.





عادة يُستخدم التعبير "-아/어야 되다" أو "-아/어야 하다" للإشارة إلى ضرورة الالتزام بما سبق الإشارة إليه في الجملة، مثلا: إذا قلنا "지금 떠나야 된다" يعني هذا "علينا المغادرة حاليا"، وإذا قلنا " 조금 더 기다려 봐야 한다" علينا الانتظار قليلا. ويشبه هذا المعنى المستخدم في التعبير 사람 일은 두고 봐야 알 수 있는 겁니다، وهي جملة تعني حرفيا "سيكون علينا الانتظار لمعرفة ما قد يحدث".





شرح الأمثلة

1

가: 이렇게 경쟁률이 높은데 되겠어요?

أ.المنافسة عالية جدا، لا أعلم هل سننجح أم لا.

나: 혹시 알아요? 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다.

ب.من يدري؟ علينا الانتظار وسنرى.

2

가: 우리 팀 실력이 훨씬 좋으니까 이번 시합에서 우리가 이길 거예요.

أ.مستوى فريقنا جيد جدا لذا نحن من سيفوز في هذه المباراة.

나: 사람 일 두고 봐야 되는 겁니다. 끝날 때까지 끝난 게 아니니까요.

ب.علينا الانتظار لنرى. قبل أن تنتهي المباراة لا أحد يعلم.



