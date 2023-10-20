انخفاض شعبية الوظائف الحكومية

حتى سنوات قليلة مضت، كانت الخدمة المدنية واحدة من أكثر المهن شعبية بين الشباب الكوريين، ولكن يقال حاليا إن الحكومة تقوم بزيارة المدارس الثانوية والجامعات بشكل مباشر في جميع أنحاء البلاد لجذب المواهب.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة إدارة شؤون الموظفين مؤخرًا أنها ستعقد "معرض التعريف بالوظائف العامة" من خلال زيارة بعض الجامعات والمدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد 35 مرة على مدار ثلاثة أشهر بدءًا من يوم 21 من شهر سبتمبر الماضي.

إذن، ما هو السبب وراء قيام الحكومة بزيارة الجامعات والمدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد لعقد معرض للتعريف بوظائف الخدمة المدنية؟

تخطط الحكومة الكورية لتنفيذ زيارات للمدارس الثانوية والجامعات، ليس فقط في منطقة العاصمة ولكن أيضًا في المدن الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، في جميع أنحاء البلاد بالتساوي.

وفي هذا المعرض، سيتم تقديم شهادات حية وخبرات عمل للموظفين الذين تم توظيفهم لمدة تقل عن ثلاث أعوام للطلاب على شكل محاضرة خاصة، وبعد المحاضرات، سيتم إجراء مشاورات فردية مع الطلاب الذين يرغبون في ذلك.

والسبب وراء قرار الحكومة الكورية بزيارة المدارس وإقامة معارض للتوظيف هو أن شعبية موظفي الخدمة المدنية قد تضاءلت أكثر من أي وقت مضى. ففي هذا العام، بلغ متوسط معدل المنافسة على التوظيف العام في الدرجة التاسع للخدمة المدنية الوطنية 22.8 إلى 1.

وبالمقارنة مع معدل المنافسة البالغ 39.2 إلى 1 في عام 2019، يمكننا أن نلاحظ أن شعبية موظفي الخدمة المدنية قد انخفضت بشكل ملحوظ. كما أن شعبية موظفي الخدمة المدنية في الدرجة السابعة صارت أقل أيضًا من ذي قبل. والمشكلة هي أن عدد الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا مسؤولين عموميين قد انخفض، بينما عدد الأشخاص الذين يتركون الخدمة العامة آخذ في الازدياد.

وفي الواقع، بالنظر إلى "حالة التقاعد لموظفي الخدمة المدنية حسب مدة الخدمة" التي استطلعتها وزارة شؤون الموظفين، بلغ عدد المتقاعدين بين موظفي الخدمة المدنية الذين لديهم أقل من ثلاث سنوات من العمل 8492 في العام الماضي، بزيادة 3.2 ضعف عن 2647 في عام 2017.

ومن المعروف أن رواتب موظفي الخدمة المدنية منخفضة نسبياً مقارنة بالشركات الخاصة، وقد ارتفعت الأسعار كثيراً هذه الأيام حتى إن موظفي الخدمة المدنية من ذوي التعليم العالي يبدو أنهم يغادرون وظائفهم واحداً تلو الآخر.

كما لعبت قيم جيل الشباب اليوم دوراً في تخفيض معدل المنافسة على وظائف الخدمة المدنية في الهيئات الحكومية، التي كانت تسمى قبل 10 سنوات فقط "أماكن عمل مثل الجنة". وأيضا

الشباب في هذه الأيام يقدرون إمكانيات النمو، ولديهم رغبة أقوى في مواجهة التحديات وتحقيقها مقارنة بالاستقرار الذي توفره الوظيفة مدى الحياة.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنهم يفضلون التواصل الحر، هناك تحليل مفاده أن الثقافة التنظيمية الاستبدادية لموظفي الخدمة المدنية تمنع دخول جيل الشباب. لذلك كله، أخذت الحكومة الوضع الحالي على محمل الجد وبدأت في إعداد إجراءات مضادة.

فقد أعلنت وزارة إدارة شؤون الموظفين أنها ستبدأ في تحسين معاملة موظفي الخدمة المدنية من الدرجة التاسعة هذا العام من خلال رفع رواتبهم الأساسية بنسبة 5٪. وأعلنت أيضًا أنها ستقدم سياسة للأجور على أساس الأداء والترقية على أساس القدرة وستخلق ثقافة تنظيمية مرنة.