بعض الأمريكيين يصنعون المخلل كيم تشي بأنفسهم

يصنع بعض الأجانب خاصة المواطنين الأمريكيين يصنعون المخلل كيم تشي بأنفسهم. يدل ذلك على مدى حصول الأكل الكوري "كيم تشي" على اعتراف ومحبة العالم.

حيث وضع شخص أمريكي اسمه "كايل" وهو مدَرِّس، مقطع فيديو يضم مشهد صنعه للـ "كيم تشي" وعبر الناس الذين شاهدوه عن إعجابهم، قائلين إنه يجيد ذلك.

تبين أنه تزوج من سيدة كورية وتعرف على مذاق المخلل كيم تشي وفورا أعجبه، وفيما بعد، تعرف على أن صنع المخلل أفضل وأحسن من نواح مختلفة من شرائه في المحل.

وبعد أن بدأ أكله، لم يعد يحتاج إلى تناول دواء مساعد على الهضم، لأن المكونات الموجودة في المخلل لها فوائد مفيدة في الهضم.

وليس المخلل كيم تشي فقط، بل يحظى الأكل المسمى بـ "كيم تشي بوكوم باب" أي "الأرز المقلي مع المخلل كيم تشي"، حيث يحب الناس صنعه ثم أخذه وتناوله في الحدائق بدلا من تناوله في المطاعم، مثل صندوق الغداء.

يذكرأن أسواق صادرات المخلل كيم تشي تنمو بصورة ملحوظة، من 80 مليون دولار في عام 2017، إلى 140 مليون دولار أي قرابة الضعف، في العام الماضي.